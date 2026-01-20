Milei arranca su agenda en Davos: Reuniones con CEO's de empresas y líderes financieros

El presidente Javier Milei ya se encuentra en Suiza para participar del Foro Económico Mundial de Davos, donde mañana miércoles a las 11:45 (hora argentina) brindará una intervención centrada en el rumbo económico del país. En paralelo a su exposición, el mandatario desplegará una agenda de reuniones con referentes políticos, empresariales y del ámbito internacional.

La visita a Davos incluye una serie de encuentros bilaterales y actividades protocolares que se desarrollarán entre este martes 20 y el jueves 22 de enero, con foco en el contacto con personalidades del sector privado, organismos internacionales y líderes de opinión global. Por el momento, no esta pautada una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Milei en Davos, en medio de la pelea de Trump contra el mundo

De todos modos, es posible que se crucen, dado que Milei agregó una nueva actividad a la agenda que mantendrá en Suiza, ya que aprovechará para asistir a la ceremonia que dará lugar a la firma del Consejo de la Paz creado por Donald Trump. Según se comunicó en la agenda oficial, el mandatario asistirá el próximo jueves 22 a la formalización del Consejo de la Paz impulsado por su par republicano para bregar por la paz en la Franja de Gaza.

El evento tiene horario de realización a las 06:30 horas de la Argentina.

Reuniones con referentes empresariales y sociales

Más allá de la participación como expositor, la actividad oficial comenzó este martes 20 de enero con un encuentro entre Milei y Maurice Ostro, presidente del Business Action Council (BAC), una coalición integrada por 37 organizaciones empresariales del Reino Unido.

Ostro dirige actualmente un negocio internacional de gemas y encabeza el BAC, espacio que elabora propuestas para el apoyo a pequeñas y medianas empresas y su recuperación tras la pandemia.

Además, Ostro preside Faiths United, una coalición conformada por más de 40 líderes y referentes de distintas confesiones religiosas del Reino Unido, enfocada en la respuesta de las comunidades de fe al impacto del Covid-19.

Actividad oficial en el Foro de Davos

La agenda continuará el miércoles 21 con una serie de actividades protocolares y la participación del Presidente en el Foro Económico Mundial.

Ese día, Milei iniciará su jornada con un saludo protocolar al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en el marco de las actividades oficiales del encuentro.

Luego participará del bloque “Country Strategy Dialogue on Argentina”, un espacio destinado a exponer la estrategia económica del país ante inversores y referentes del sector financiero internacional.

Cerca del mediodía, el mandatario mantendrá una cumbre con los principales CEOs de la banca global, orientada a consolidar vínculos financieros en el contexto de las reformas impulsadas por el Gobierno.

Minutos antes de su intervención en el foro, Milei realizará un saludo protocolar con el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende.

Entrevistas y encuentros del cierre de la gira

La agenda oficial continuará el jueves 22 con actividades institucionales y entrevistas con medios internacionales. La jornada comenzará con la Ceremonia de Firma del Consejo de Paz y luego el Presidente brindará una entrevista a la agencia de noticias Bloomberg.

La agenda internacional de Milei: Davos, reuniones con banqueros y entrevistas

Más tarde, Milei mantendrá un encuentro con la editora en jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes, como parte de su agenda de contacto con referentes de la prensa económica internacional.

Ese mismo día, el jefe de Estado se reunirá con Jonathan Cirtain, CEO de Axiom Space, con trayectoria en los sectores espacial y nuclear y antecedentes en cargos directivos en BWX Technologies y la NASA.

Las actividades del Presidente concluirán tras ese encuentro, para luego iniciar el regreso a la Argentina junto a su comitiva, con arribo previsto al país este viernes a las 06:00.

