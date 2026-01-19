Eugenia Muzio: “Un visto bueno en términos de apoyo financiero no estaría nada mal”

La participación de Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos llega en un momento estratégico para la Argentina, atravesado por tensiones geopolíticas, negociaciones financieras y la necesidad urgente de divisas.

Según explicó la analista económica, Eugenia Muzio, en diálogo con Canal E, el Presidente mantendrá reuniones de alto nivel con referentes centrales del poder económico global. “Va a tener reuniones importantes tanto con líderes mundiales como con personas de peso en Wall Street”, afirmó.

Entre los nombres destacados figuran Jamie Dimon, de JP Morgan; Larry Fink, de BlackRock; y ejecutivos de Morgan Stanley y NVIDIA. Musio remarcó la relevancia de estos encuentros: “Todo eso es lo que se va a encontrar Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo”, quien acompañará al mandatario en toda la agenda oficial. La analista recordó que JP Morgan fue clave en operaciones financieras recientes: “Fue uno de los que aportó para el repo que permitió sortear vencimientos importantes de deuda”.

El viaje también tiene un fuerte componente político-financiero, en un escenario donde Argentina mantiene una relación estrecha con Estados Unidos. “Estamos atados financieramente a Estados Unidos, que tiene un voto muy grande en el Fondo Monetario Internacional”, señaló Muzio, en referencia a la próxima revisión del acuerdo con el FMI prevista para febrero.

Apoyo de Estados Unidos y regreso a los mercados

Para Muzio, uno de los principales objetivos del Gobierno es lograr un gesto claro de respaldo por parte de Washington. “Un visto bueno en términos de apoyo financiero no estaría nada mal”, sostuvo, especialmente en un año en el que el Ejecutivo busca volver a los mercados internacionales y reducir su dependencia de herramientas extraordinarias como repos o swaps.

La analista recordó que el contexto regional cambió y que Milei ya no es el único líder alineado ideológicamente con Donald Trump. “Deja de tener ese brillo solitario Javier Milei como el único presidente alineado con Trump”, explicó, lo que obliga a Argentina a recalibrar su estrategia diplomática y económica en Davos.

También destacó la presencia de empresarios argentinos en la comitiva oficial, como Alejandro Bulgheroni y Martín Eurnekian. “Esto muestra el apoyo empresario al modelo económico”, subrayó, al remarcar la importancia de mostrar cohesión entre el sector público y privado frente a los inversores internacionales.

FMI, crecimiento y señales para los inversores

En cuanto a las perspectivas macroeconómicas, Muzio señaló que el último informe del FMI aporta cierto alivio. “El Fondo sigue considerando que la situación económica argentina va a ser estable en 2026”, indicó, aunque advirtió que el mercado mirará con lupa el crecimiento efectivo del PBI en 2025. “Si el FMI proyectó un crecimiento del 4% y eso se cumple, puede ser un buen impulso”, afirmó.

Sin embargo, alertó sobre variables clave a seguir, como el precio del petróleo. “El FMI proyecta una caída del precio del petróleo de entre 8% y 8,5%”, explicó, un dato sensible para un país que apuesta fuerte a Vaca Muerta como motor de inversiones y exportaciones.

