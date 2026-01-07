“Hay una economía real con muchas dificultades y una financiera que va mejorando”, señaló un economista

Mientras los indicadores financieros muestran señales de ordenamiento, la economía real continúa atravesando fuertes dificultades. Así lo explicó el economista, Gastón Alonso, quien, en diálogo con Canal E, analizó los datos más recientes de actividad y trazó un diagnóstico sobre construcción, industria automotriz y modelo económico.

“Lo que encontramos obviamente es, como introducción, algo que nosotros ya veníamos mencionando en las columnas precedentes, que es una economía real con muchas dificultades, una economía financiera que va mejorando, que se va ordenando, sobre todo luego del resultado electoral”, afirmó Gastón Alonso.

Los datos que reflejan el freno de la obra pública

Asimismo, destacó que los despachos de cemento permiten dimensionar el freno de la actividad. “En particular fueron alrededor de 750.000 toneladas en diciembre, y en el año más o menos 10 millones de toneladas”, detalló. Si bien aclaró que, “estos son 5,5% elevados respecto a 2024”, el dato clave es la comparación histórica: “Cuando vemos contra 2023 estamos 20% abajo”.

Alonso se refirió a las causas: “Acá está claro que el botón de inicio de este indicador y de la construcción en general tiene que ver con la obra pública”. Y agregó: “La baja de la obra pública a nivel nacional sumado a la baja de las transferencias a las provincias obviamente que hacen un combo que la construcción esté muy baja”.

Además, advirtió sobre consecuencias estructurales: “Las rutas en mal estado no sólo elevan los costos de la logística, sino que también generan muchos accidentes”.

El Gobierno y la decisión de "apagar" la construcción

Para el entrevistado, la decisión oficial de mantener frenada la obra pública tiene impactos que exceden lo fiscal. “La obra pública bien llevada es un motor económico muy importante que hoy el Gobierno, por lo menos en estos primeros dos años, decidió dejarlo apagado”, señaló.

Uno de los contrastes más fuertes aparece en el sector automotor. “Se vendieron en 2025 más de 610.000 autos, esos son 50% más que en 2024 y es récord desde 2018”, destacó citando datos de ACARA.