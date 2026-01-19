Marco Meloni: “El problema fundamental es recrear la demanda interna”

La industria textil atraviesa uno de sus momentos más críticos. Marco Meloni, empresario PYME con participación en casi toda la cadena productiva del sector, describió un escenario de sobreoferta, caída de la demanda y competencia desigual frente a los productos importados. “Yo estoy en todas las etapas menos la confección”, explicó, en diálogo con Canal E, al detallar su presencia desde la hilandería hasta la terminación de telas.

Tras fuertes inversiones realizadas entre 2021 y 2023, el sector llegó a 2024 con mayor capacidad instalada. Sin embargo, el cambio de contexto económico revirtió cualquier expectativa de crecimiento. “Arrancamos con una sobreoferta nacional mucho mayor que en 2019, con más tecnología y más producción”, señaló Meloni. El problema fue inmediato: menos consumo interno y una avalancha de importaciones.

Caída del empleo y cierre de empresas

Las consecuencias fueron severas. “Empezás a suspender gente y después a echar”, relató. Según sus estimaciones, la cadena textil perdió al menos 18.000 empleos formales y hasta 28.000 si se suman los informales, además del cierre de más de 400 empresas. “Tenés tres etapas: sano, terapia intensiva o muerto. Y la resurrección no existe”, resumió con crudeza.

Para sobrevivir, las empresas reducen costos al límite. “Bajamos el costo fijo al máximo y tratamos de no entrar en el círculo financiero caro”, explicó. Aun así, los aumentos en servicios básicos profundizan el problema: “La electricidad, el gas y la logística aumentaron 100% en dólares, y son monopolios”.

Meloni remarcó la desigualdad frente a competidores externos. “Mi competidor asiático o europeo tiene tasas anuales del 6% y yo pago tasas mensuales”, afirmó. “Es la famosa cancha inclinada”.

Sin demanda, no hay industria

Para el empresario, el problema central no es la apertura comercial sino la falta de consumo. “El problema fundamental es recrear la demanda interna”, sostuvo. Según explicó, los salarios no alcanzan para cubrir gastos básicos, lo que desploma las ventas: “Pagás luz, gas, alquiler y no te comprás una remera”.

Meloni comparó la situación actual con la crisis de principios de los 2000. “Esto ya pasó: inflación cero, déficit cero y 25% de desocupación”, recordó. Y advirtió: “Es una receta empírica, no algo nuevo”.

Finalmente, planteó una visión de desarrollo basada en el valor agregado. “Los países del primer mundo son países industrializados”, afirmó. Y concluyó: “Me encantaría exportar menos gas y más productos hechos con ese gas, agregándole valor”.

