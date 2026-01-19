El presidente Javier Milei partirá este lunes por la noche hacia Europa para cumplir una intensa agenda internacional en Suiza, con eje en su participación en el Foro Económico Mundial de Davos y una serie de reuniones con líderes políticos, empresarios y referentes del sistema financiero global.

Confirmación de la presencia de Javier Milei en el Foro de Davos

El viaje comenzará el lunes 19 de enero a las 21, cuando el mandatario abordará un vuelo especial con destino a Zúrich. Desde allí, se trasladará a Davos, donde está previsto su arribo a las 15:30 del martes.

El martes 20, Milei mantendría un encuentro con Maurice Ostro, reconocido empresario británico, aunque el horario aún se encuentra a confirmar.

La agenda continuará el miércoles 21, una de las jornadas más cargadas del viaje. Ese día, el Presidente realizará un breve saludo protocolar al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, y participará del “Country Strategy Dialogue on Argentina”, un espacio destinado a exponer la estrategia económica del país ante actores internacionales.

Más tarde, Milei se reunirá con CEO’s de bancos globales, en un encuentro clave para el vínculo con el sector financiero, y saludará al presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende.

El momento central del viaje llegará con la intervención del presidente Milei en el Foro Económico Mundial, donde volverá a exponer su visión sobre la economía, el rol del Estado y el rumbo que propone para la Argentina ante líderes políticos y económicos de todo el mundo.

El jueves 22, el mandatario ofrecerá una entrevista a la agencia Bloomberg y luego mantendrá un diálogo con la editora en jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes, dos de los medios económicos más influyentes a nivel global.

Ese mismo día, a las 18, Milei emprenderá el regreso a la Argentina junto a su comitiva.

El vuelo presidencial tiene previsto arribar a la ciudad de Buenos Aires el viernes 23 de enero a las 6 de la mañana, tras una gira que vuelve a ubicar a Milei en el centro de la escena internacional y refuerza su apuesta por el posicionamiento externo del Gobierno.

