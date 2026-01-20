En la última semana, Argentina registró el mayor salto de casos del subclado K de la gripe A (H3N2) desde que comenzó su vigilancia epidemiológica. Según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) difundido por el Ministerio de Salud, los contagios confirmados crecieron más del doble en solo siete días y la circulación del virus ya se extiende a 14 provincias.

De acuerdo con el informe oficial, el reporte anterior daba cuenta de 11 casos en cinco jurisdicciones, mientras que el nuevo relevamiento elevó el total a 28 contagios confirmados, lo que representa un incremento superior al 100% semanal. Se trata del crecimiento más pronunciado registrado hasta el momento para esta variante.

Los datos surgen de los análisis realizados por el Instituto Malbrán, que secuenció muestras correspondientes al período comprendido entre el 18 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026. En total, durante ese lapso se estudiaron 50 genomas de Influenza A (H3N2). Del conjunto analizado, 28 casos fueron clasificados como subclado J.2.4.1 (K), considerado el de mayor circulación actual, mientras que 19 correspondieron al subclado J.2.3, dos al J.2 y uno al J.2.2.

La distribución territorial del subclado K confirma su avance en gran parte del país. Los casos se detectaron en la provincia de Buenos Aires (4), Ciudad de Buenos Aires (2), Chubut (1), Córdoba (2), Corrientes (2), Entre Ríos (2), La Pampa (1), La Rioja (1), Mendoza (3), Neuquén (3), Río Negro (1), Santa Cruz (2), Santa Fe (2) y Tierra del Fuego (2).

En comparación con los informes previos, ocho nuevas provincias se sumaron recientemente al mapa de circulación de la denominada “supergripe”, lo que confirma una propagación acelerada del virus en distintas regiones del país.

Solo 6 de los 28 casos confirmados de gripe A (H3N2) estaban vacunados contra la gripe.

Uno de los datos que genera mayor preocupación es la gravedad observada en una parte significativa de los contagios. Según el BEN, 13 pacientes recibieron el diagnóstico durante una hospitalización, frente a 15 casos identificados en pacientes atendidos de forma ambulatoria.

El perfil de los afectados también refuerza el nivel de alerta. Las estadísticas indican que la mayoría de los contagios se concentran en personas mayores de 60 años, seguidas por niños menores de 10, dos grupos considerados especialmente vulnerables frente a la influenza. A esto se suma un dato clave: solo 6 de los 28 casos confirmados estaban vacunados contra la gripe, lo que equivale a apenas el 21%, una cobertura considerada baja por las autoridades sanitarias.

Cúales son los recomendaciones para evitar el contagio de la gripe H3N2

El Ministerio de Salud reiteró una serie de recomendaciones para prevenir la transmisión de la H3N2 y de otras infecciones respiratorias. Entre las principales medidas se destacan:

- Mantener al día los esquemas de vacunación, en especial contra influenza.

- Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón.

- Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

- Evitar compartir objetos personales, como vasos o cubiertos.

- Ventilar adecuadamente los ambientes cerrados.

- Limpiar y desinfectar superficies de uso común.

- Reducir el contacto con otras personas ante la presencia de síntomas respiratorios.

Quiénes deben vacunarse contra la gripe

En paralelo, las autoridades recordaron quiénes integran la población objetivo para la vacunación antigripal, que incluye a:

- Personal de salud.

- Personas embarazadas y puérperas.

- Niños de 6 a 24 meses.

- Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.

- Mayores de 65 años.

- Personal estratégico.

