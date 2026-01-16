Salud Pública detectó Influenza A H3N2 subclado K en Corrientes: lo que hay que saber

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia confirmó la detección de los dos primeros casos de la nueva variante de Influenza A H3N2 subclado K en territorio correntino.

Los resultados fueron ratificados por el Instituto Malbrán luego de que la Dirección General de Epidemiología enviara las muestras para un análisis exhaustivo.

Según informaron las autoridades sanitarias, las pacientes son dos adultas mayores que evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta médica.

El nexo epidemiológico se estableció a través de un familiar que regresó recientemente del extranjero, lo que marca el ingreso de esta subvariante a la provincia.

Efectividad de la vacuna y prevención

Desde la cartera sanitaria aclararon un punto clave respecto a la inmunización: aunque la vacuna antigripal del hemisferio sur no fue diseñada específicamente para el subclado K —debido a que esta variante apareció con posterioridad a la formulación—, la dosis anual sigue ofreciendo una protección vital.

Su aplicación es fundamental para reducir la probabilidad de cuadros graves, internaciones y complicaciones letales, especialmente en pacientes de riesgo.

"Vacunarse es la herramienta más importante para mitigar el impacto de la gripe y proteger a los grupos vulnerables", enfatizaron desde Epidemiología. Además de la inmunización, se instó a la población a retomar medidas de cuidado básico:

Uso de barbijo ante la presencia de síntomas respiratorios.

ante la presencia de síntomas respiratorios. Ventilación constante de ambientes.

Lavado frecuente de manos.

Evitar el contacto estrecho con personas de riesgo si se presentan síntomas.

Grupos de riesgo: quiénes deben vacunarse

El Ministerio recordó que la dosis anual de la vacuna antigripal es obligatoria y gratuita para los siguientes grupos:

Personal de salud.

Embarazadas (en cualquier mes de gestación) y puérperas (hasta 10 días tras el parto).

Niños de 6 a 24 meses (esquema de dos dosis).

Mayores de 65 años.

Personas de 2 a 64 años con patologías previas: enfermedades cardíacas, respiratorias, diabetes, obesidad, inmunodeficiencias, pacientes oncológicos y trasplantados (deben presentar orden médica).

Ante la aparición de esta nueva variante en Corrientes, el sistema de salud permanece en vigilancia activa para detectar posibles nuevos contagios y evitar brotes que puedan tensionar los centros de salud durante la temporada.