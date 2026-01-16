Temporal en Corrientes: suspendieron los colectivos y cayeron 102 mm de lluvia

La ciudad de Corrientes vuelve a enfrentar una situación crítica por factores climáticos. Pasadas las 9 de la mañana de este viernes, la Municipalidad informó que cayeron más de 102 mm de lluvia, una marca que saturó de inmediato el sistema de desagües y dejó a gran parte de la ciudad bajo agua.

Ante la magnitud del temporal, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) coordina tareas con cuadrillas y maquinaria pesada para intentar agilizar el escurrimiento en las zonas más afectadas. Las autoridades solicitaron a los vecinos comunicarse con la Línea 147 (Centro de Atención al Ciudadano) para reportar avisos y reclamos.

Sin colectivos y calles cortadas

El transporte público de pasajeros se encuentra suspendido. Desde el municipio explicaron que la medida responde al estado de anegamiento de las arterias, y que el servicio de colectivos se restablecerá paulatinamente a medida que el agua baje.

Por la peligrosidad del tránsito, se interrumpió la circulación en puntos clave:

Avenida 3 de Abril en sus cruces con Jujuy, Avenida Artigas y Don Bosco.

Lavalle y España .

Avenida Independencia y Avenida Chacabuco (banda sur).

La comuna recomendó evitar la circulación peatonal y vehicular, y circular con máxima precaución para evitar que el oleaje impulse el ingreso de agua a las viviendas.

Apagón en los barrios

La Dirección de Energía de Corrientes (DPEC) reportó que los fuertes vientos y la actividad eléctrica afectaron el suministro en una decena de distritos. Entre los sectores sin luz se encuentran los barrios Laguna Soto, Yecohá, Apipé, Molina Punta, Punta Taitalo, Industrial, Docente, Cambá Cuá, San Antonio Este y Cremonte, entre otros.

Los agentes de la DPEC informaron que se encuentran a la espera de que las condiciones meteorológicas mejoren para poder intervenir de forma segura y restablecer el servicio eléctrico.

Pronóstico y alerta vigente

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta amarillo para la ciudad de Corrientes. Se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua, actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. La inestabilidad se extendería, al menos, hasta la tarde de hoy.