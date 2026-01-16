Horror en Corrientes: encontraron un feto en la planta de tratamiento de residuos de Paso de los Libres

Un macabro descubrimiento conmocionó a la ciudad correntina de Paso de los Libres en las últimas horas. Pasada la medianoche del jueves, trabajadores de la planta de tratamiento de residuos, ubicada en las inmediaciones del paraje El Palmar, se toparon con una escena desgarradora: un feto entre las montañas de basura que llegan diariamente al predio.

El hallazgo se produjo aproximadamente a las 00:40. Según confirmaron fuentes policiales, se trata de un feto ya desarrollado, que fue encontrado sin placenta entre los desperdicios.

El hecho inició un despliegue técnico para intentar reconstruir el camino que llevó a este desenlace.

Rastreo por GPS

La investigación, que se maneja con reserva por la sensibilidad del caso, logró avances significativos. Gracias al sistema de monitoreo por GPS que poseen los camiones recolectores municipales, las autoridades ya habrían identificado qué unidad fue la encargada de descargar el feto en la planta de residuos.

"Lo que se está analizando ahora es el recorrido exacto de ese camión", confiaron fuentes cercanas a la causa, según consignó el portal confirmado.com.ar.

El objetivo es cruzar los datos de las paradas y las zonas de recolección para tratar de determinar en qué barrio o sector de la ciudad fue arrojado antes de terminar en el "basural", como se conoce al predio cercano al Parque de Turismo.

Investigación judicial

El predio de disposición final de residuos de Paso de los Libres se convierte ahora en el escenario de un expediente judicial que busca responsables. Mientras la policía y la justicia local recolectan testimonios y analizan registros de cámaras y movimientos en la zona de las Palmas, la ciudad no sale de su asombro.

Se espera que en las próximas horas se realicen las pericias forenses de rigor para determinar las causas del deceso y el tiempo de gestación exacto, datos que serán vitales para la carátula de la causa.