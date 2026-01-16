Trasladan a un penal de máxima seguridad al presunto miembro del Tren de Aragua detenido en Corrientes

En medio de un despliegue de fuerzas especiales, el ciudadano venezolano capturado el pasado 20 de diciembre en la ciudad correntina de Ituzaingó fue trasladado a un penal de máxima seguridad en la provincia de Buenos Aires. Se trata de José Félix Peñalver Veliz, acusado de pertenecer al Tren de Aragua, la organización declarada como terrorista por diversos países.

El operativo, coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, se concretó este miércoles cuando un grupo especializado llegó a Corrientes para retirar al detenido.

La operatoria se desarrolló en la plataforma de la Prefectura Naval Argentina (PNA), donde se dispuso un anillo de seguridad preventivo y el apoyo táctico del Grupo Especial de Protección de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) encargado de las tareas inherentes al arribo, permanencia y egreso de la comitiva interviniente.

Peñalver Veliz fue trasladado al aeropuerto, donde abordó un avión de la PNA bajo custodia del grupo Albatros. Tras aterrizar en San Fernando, fue derivado a la unidad penal de Marcos Paz en una unidad blindada escoltada por motocicletas y camionetas. Durante todo el trayecto, el acusado permaneció esposado y con chaleco antibalas.

El video que confirma sus vínculos

En las últimas horas se viralizó un registro audiovisual que complica la situación judicial del detenido. En la grabación, Peñalver Veliz envía un mensaje directo a la organización criminal: "Mis respetos al Tren, a los que quedan vivos, que son serios. Ellos tienen que tener claro quiénes son las personas serias".

En el video, que ya fue incorporado a la causa penal, el acusado se muestra desafiante ante la cámara. "Soy yo. ¿Saben quién soy yo? Me ven la cara", expresa mientras deja ver tatuajes identitarios que ya le habían valido la expulsión de Estados Unidos en 2025.

El mensaje también incluyó saludos a sus "convives" en Venezuela y fuertes críticas contra los que denomina "brujitas", en referencia a personas que, según su jerga, simulan ser delincuentes.

Expulsión y prisión preventiva

La investigación en Argentina es llevada adelante por la fiscal Tamara Pourcel, junto a los auxiliares Juan Martín Mariño Fages y Nicolás Marquevich, quienes continúan recolectando información sobre los vínculos y las intenciones del acusado en el país.

Por orden del juez federal de Corrientes, Gustavo Fresneda, Peñalver Veliz permanecerá bajo prisión preventiva hasta el 26 de febrero. Cabe destacar que, apenas tres días después de su detención, la Dirección Nacional de Migraciones dispuso su expulsión definitiva del país y le prohibió el reingreso de carácter permanente.

El Ministerio de Seguridad, a través de sus redes sociales, sentenció sobre el caso: "Argentina no es refugio de delincuentes. El que las hace, las paga".