El ex primer ministro británico y periodista, Boris Johnson, lanzará sus memorias el próximo 10 de octubre, revelando algunos de los secretos más guardados del Estado británico. En un adelanto publicado por el tabloide Daily Mail, Johnson rompió el silencio sobre la salud de la reina Isabel II y sus conversaciones con ella durante sus audiencias semanales. Además, el político dio detalles de su conversación con el Príncipe Harry y su "intento" de convencerlo de no dejar la familia real.

En primer lugar, en su libro, Johnson confirma que la soberana británica padecía cáncer de huesos, una enfermedad que finalmente la llevó a su fallecimiento en el Castillo de Balmoral, Escocia, el 8 de septiembre de 2022, a los 96 años, tras siete décadas en el trono. Aunque el certificado de defunción oficial indicó que la causa de la muerte fue "vejez", Johnson detalla que la monarca había sido diagnosticada un año antes y que sus médicos temían un rápido deterioro de su salud.

El relato de Boris Johnson es el primer testimonio público de un exfuncionario sobre la causa de la muerte de la reina, un tema que la Casa Real siempre mantuvo en estricta confidencialidad. A lo largo de los años, se había especulado mucho sobre su estado de salud, ya que Isabel II había reducido sus apariciones públicas, pero nunca se confirmó públicamente la enfermedad que sufría.

En sus memorias, Boris Johnson describe sus últimas reuniones con la reina, incluyendo su audiencia de despedida en Balmoral, solo dos días antes de su fallecimiento, cuando le presentó su renuncia como primer ministro.

Johnson recuerda haber sido recibido por el secretario privado de la reina, quien le advirtió que su estado había empeorado notablemente durante el verano. Según el ex primer ministro, la reina se veía "pálida y más encorvada", con signos visibles de tratamientos médicos en sus manos.

"La reina Isabel II parecía pálida y más encorvada, y tenía moretones oscuros en las manos y las muñecas, probablemente de goteos o inyecciones", escribe Johnson, quien aclara que, aunque su deterioro físico era evidente, su mente seguía lúcida.

"Pero su mente, como Edward Young también había dicho, estaba completamente intacta por su enfermedad y, de vez en cuando, en nuestra conversación todavía mostraba esa gran sonrisa blanca con su repentina belleza que levantaba el ánimo", continúa el ex primer ministro.

Johnson también reflexiona sobre las audiencias semanales que mantuvo con la reina durante su mandato, describiéndolas como un "privilegio" y un "bálsamo". A lo largo de su reinado, Isabel II nunca compartió detalles sobre su salud, manteniendo una estricta política de privacidad. Sin embargo, los escritos de Johnson confirman lo que hasta ahora era solo un rumor.

Boris Johnson también asegura que la reina sabía que su final estaba cerca, pero permaneció determinada a cumplir con sus deberes hasta el último momento. "Como Edward Young me explicó más tarde, ella lo sabía todo (sobre su enfermedad) en el verano, que se iba a morir, pero estaba decidida a aguantar y cumplir con su último deber: supervisar la transición pacífica y ordenada de un gobierno al siguiente, y esperó para añadir otro primer ministro saliente a su récord", revela Johnson.

El libro de memorias de Boris Johnson, titulado "Unleashed", ofrecerá una mirada íntima no solo de su tiempo como primer ministro, sino también de sus interacciones con la reina y la Casa Real. Se espera que el libro genere un gran impacto tanto en el Reino Unido como a nivel internacional, ya que revela información hasta ahora desconocida sobre una de las figuras más emblemáticas de la historia moderna.

El Palacio de Buckingham ha mantenido su política de no comentar sobre libros que involucren a la familia real, y no ha emitido ninguna declaración en relación con las afirmaciones de Johnson.

Boris Johnson y su "intento fallido" para que Meghan Markle y el Príncipe Harry no dejen la familia real

Según el relato de Boris Johnson, durante la cumbre de inversión entre el Reino Unido y África celebrada en Londres, el ex primer ministro británico intentó disuadir al príncipe Harry de abandonar el país. Johnson describe ese intento como un "negocio ridículo" y cuenta que fue "una especie de charla de ánimo, principalmente, completamente inútil". El encuentro entre ambos duró apenas 20 minutos y, según fuentes cercanas a Johnson, Harry no estaba dispuesto a cambiar de opinión.

Un testigo de esa conversación asegura que fue "una charla de hombre a hombre en la que estaban completamente solos", pero añadió que para ese entonces "Harry ya no tenía intenciones de retroceder, la decisión era irreversible".

A pesar del intento de Johnson, Harry dejó en claro sus sentimientos sobre la situación: "Me produce una gran tristeza haber llegado a este punto. La decisión que mi esposa y yo hemos tomado de dar un paso atrás no fue tomada a la ligera. Fueron muchos meses de conversaciones después de años de desafíos", afirmó el príncipe, quien subrayó que, aunque no se alejaban por completo de sus deberes, ya no había otra opción viable.

