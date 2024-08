La reina Isabel II sospechaba que Donald Trump y Melania tenían "algún tipo de acuerdo" matrimonial

La fallecida reina británica Isabel II sospechaba que la ex primera dama Melania Trump tenía algún “acuerdo” para estar con su esposo, Donald Trump, al que también calificó como un hombre “rudo” según una nueva biografía de la monarca.

Donald Trump, que siempre tuvo palabras de admiración hacia la fallecida reina, desestimó esta publicación y dijo que se habían encariñado mutuamente durante sus reuniones: “Escuché que yo era su presidente favorito”, dijo el magnate.

La reina Isabel II quedó impactada con el entonces presidente de Estados Unidos cuando lo recibió por primera vez en el Castillo de Windsor en 2018. Le dijo a sus confidentes que durante su encuentro lo encontró “muy grosero” en su trato.

Isabel II, que murió en septiembre de 2022 a los 96 años y fue sucedida por su hijo Carlos III, también recibió al mandatario en Londres en 2019 y dijo que “le disgustaba particularmente” la forma en que él miraba por encima de su hombro, como si “buscara a otros más interesantes”.

La reina, que a lo largo de su reinado de 70 años conoció a 14 presidentes de Estados Unidos, también le dijo a personas de su entorno que creía que Donald Trump y su esposa Melania debían tener “algún tipo de acuerdo” para estar juntos.

Trump, sin embargo, insistió en que sus visitas a la monarca británica habían sido un éxito rotundo: “Ella le dijo a mis amigos que ‘el presidente Trump era mi presidente favorito’”, dijo.

“A lo largo de su reinado, Su Majestad recibió a muchos líderes extranjeros controvertidos, incluidos Bashar al-Assad, Robert Mugabe, Idi Amin, Donald Trump, el emperador Hirohito y Vladimir Putin”, escribe el autor Craig Brown en su nuevo libro, “A Voyage Around The Queen”.

Y continúa: “Es posible que no haya encontrado agradable su compañía; al partir, es posible incluso que haya expresado alguna discreta palabra de desaprobación”

“Unas semanas después de la visita del presidente Trump, por ejemplo, le confió a un invitado a un almuerzo que lo encontraba ‘muy grosero’: le desagradaba particularmente la forma en que no podía dejar de mirar por encima de su hombro, como si buscara a otros más interesantes”, relata Brown.

La reina, según el autor, “también creía que el presidente Trump ‘debe tener algún tipo de acuerdo’ con su esposa Melania, o de lo contrario ¿por qué habría seguido casada con él?”

Después de su primer encuentro con la reina, Donald Trump dijo estar convencido de que había sido su invitado favorito: “Hay quienes dicen que nunca han visto a la Reina pasar un momento mejor, un momento más animado”, dijo a Fox News.

Trump dijo que tuvo una “gran relación” con la reina. “Estábamos riéndonos y divirtiéndonos. Y su gente dijo que no se había divertido tanto en 25 años”, dijo. “Luego me criticaron por eso porque decían que nos estábamos divirtiendo demasiado... Siento que la conozco muy bien y ella ciertamente me conoce muy bien en este momento, pero tenemos una muy buena relación con el Reino Unido”.

Tras la publicación del libro de Craig Brown, esta semana, el ahora candidato a la presidencia de Estados Unidos dijo que las afirmaciones del autor son “totalmente falsas”. “No tengo idea de quién es el autor, pero en realidad fue todo lo contrario”, dijo Trump. “Tuve una gran relación con la reina. Ella me quería y yo también”.

