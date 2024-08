Beyoncé amenazó con "demandar" a Donald Trump por usar una de sus canciones para su campaña

Donald Trump vuelve a generar polémica en plena campaña presidencial, esta vez en relación con el uso no autorizado de música. Recientemente, compartió en sus redes sociales imágenes editadas donde sugería falsamente el apoyo de Taylor Swift y sus seguidores a su campaña electoral, tratando de aprovechar la enorme influencia de la cantante en la política estadounidense.

Otra estrella que se vio involucrada fue Beyoncé, quien rápidamente intervino cuando su equipo legal bloqueó el uso de su canción "Freedom" de 2016 en los actos de campaña de Trump. El video, publicado por el equipo de prensa de Trump en la plataforma X, mostraba al expresidente bajando de un avión mientras sonaba la canción de fondo. Lo que intensificó la controversia es que "Freedom" es el tema oficial de la campaña de Kamala Harris, candidata demócrata. Medios estadounidenses informaron que la discográfica de Beyoncé y su editorial advirtieron sobre posibles acciones legales por la utilización no autorizada del tema.

"Freedom", interpretada por Beyoncé junto a Kendrick Lamar, es una canción con un fuerte mensaje contra el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos, y fue uno de los sencillos destacados de su álbum Lemonade. Además, no es la primera vez que Trump enfrenta este tipo de oposición: anteriormente, Céline Dion también solicitó que su icónica canción "My Heart Will Go On" no fuera utilizada en actos de su campaña.

Beyoncé no comentó públicamente a quién apoya en la carrera, pero en el pasado ha mostrado su apoyo a los demócratas. Es de publico conocimiento que la cantante actuó en la toma de posesión del expresidente Barack Obama en 2013 y en 2020 recurrió a las redes sociales para apoyar al presidente Joe Biden.

A principios de este agosto, una fuente le dijo a Dailymail que "Beyoncé ha despejado su agenda para asistir a una recaudación de fondos de Kamala Harris", ya que "decidió regresar después de que personas cercanas a ella le mostraran" los planes del Proyecto 2025 de Trump.

Es importante resaltar que Tina Knowles, madre de Beyoncé, de 70 años, mostró abiertamente su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris en su campaña presidencial. El mes pasado, Knowles compartió un mensaje en Instagram elogiando a Joe Biden por haber renunciado a su candidatura en julio, destacando su decisión como un acto de "gran liderazgo" al priorizar los intereses del país por encima de su ego personal, poder y fama. También destacó la energía "nueva, juvenil y dinámica" de Harris, y expresó su apoyo con entusiasmo: "¡Adelante, vicepresidenta Kamala Harris, a la presidencia! Vamos #Kamala2024".

Qué paso con Taylor Swift

El candidato republicano difundió en redes sociales imágenes manipuladas en las que se adjudicaba el apoyo de Taylor Swift y de sus seguidores a su campaña electoral, aparentemente con el fin de aprovechar la considerable influencia de la cantante en el panorama político estadounidense.

Swift no respondió públicamente a este intento de Trump de utilizar su imagen. La cantante, oriunda de Pensilvania, aún no declaró su apoyo a ningún candidato para las elecciones del 5 de noviembre. En 2020, sí expresó su respaldo a Joe Biden y fue crítica con Trump.

Sin embargo, Donald Trump compartió capturas de pantallas que incluían imágenes alteradas, insinuando que tanto Swift como sus seguidores, conocidos como "Swifties", lo apoyan. Según un especialista, algunas de estas imágenes parecen haber sido generadas mediante inteligencia artificial (IA).

"¡Acepto!", escribió Trump en su red Truth Social, adjuntando un cartel con la imagen de Swift instando a sus seguidores a votar por él. Hany Farid, experto de la Universidad de California en Berkeley, afirmó que dicho cartel fue “generado por IA o manipulado”.

Además, en la publicación se ven fotografías de mujeres vistiendo camisetas con el lema “Swifties for Trump” (Swifties a favor de Trump). Farid indicó que algunas de estas imágenes presentan características típicas de haber sido creadas por IA. Al menos una de las fotos parece mostrar a una mujer con una camiseta real, sugiriendo que hay una mezcla entre imágenes reales y falsas. Trump también compartió un video en Truth Social donde una persona afirmaba que los seguidores de Swift podrían estar inclinándose hacia él.

