El fenómeno de Taylor Swift no pasa inadvertirdo en ningún lugar del mundo. En ese contexto, la Orquesta Aeropuertos Argentina, dirigida por Néstor Tedesco, ofreció el sábado 17 de agosto un concierto único con repertorio de los temas de la cantante norteamericana en el CCK.

El evento tuvo lugar en el Auditorio Nacional del centro cultural porteño y agotó las entradas. Durante la noche, el ensamble recorrió gran parte de reconocidos temas de la intérprete norteamericana, como You belong with me, Wildest dreams, Blank space, Forever and always, August, Cardigan, The lakes y Enchanted, entre otros. La puesta en escena incluyó arreglos orquestales en formato sinfónico y una impresionante producción audiovisual.

La Orquesta Aeropuertos Argentina nació a partir de una iniciativa de Eduardo Eurnekian, con el objetivo de promover el desarrollo intelectual y artístico de adolescentes y jóvenes de 18 a 25 años provenientes de diversos sectores de la sociedad a través de becas de estudio y perfeccionamiento musical.

La formación orquestal se presentó en diversas salas de Buenos Aires, como los teatros Colón, Avenida, Coliseo, Opera y El Nacional; el CCK; el Luna Park, y el Auditorio de Belgrano. También realizó conciertos en los aeropuertos de Ezeiza, Bariloche, Salta, Córdoba y el Aeroparque porteño; en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA); en la Universidad Nacional de las Artes (UNA); en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM).

Sumado a esto, actuó junto con agrupaciones y figuras tanto de la música académica como de la música popular, entre las que se encuentran la Orquesta Juvenil de Harvard-Radcliffe (de Estados Unidos); la Camerata Bariloche; la compañía Forever Tango; el tenor Darío Volonté; los cantantes de tango Néstor Fabián y Ariel Ardit, y las cantantes Patricia Sosa y Sandra Mihanovich.

La Orquesta Aeropuertos Argentina cuenta con el apoyo de Aeropuertos Argentina y de Fundación Corporación América.

Ficha artística de "Homenaje: Taylor sinfónico"

Orquesta Aeropuertos Argentina

Director: Néstor Tedesco

Arreglador: Mauro Turone

Dirección artística y visual: Flor Tedesco

Productor: Héctor Cavallero

Músicos:

Violín: Paloma Barreiro, Ruth Gerez, Santiago Moore, Ariel Jesús Núñez Rafael, Lara Agustina Rapetti, Valentina Nuria Ovelar, Serena Zarate, Gabriel Jesús Prieto, Ezequiel David Ramos, Alexis Apaza, Ludmila Gómez, Marcos Joel Méndez, Dolores Valentina Rodríguez, Ámbar Abigail Velasco Lazcano, Karen Sol Lobos Salazar y Amanda Valentina Montaño Tayhardat

Viola: Antonela Gigena, Micaela Sandoval, Celeste Brisa Ocampo, Ulises Gabriel Velasco Lazcano, Luna Violeta Lovizio Rodríguez y Antonella Belén Alva Calla

Violoncello: Malena Maraschi, Lucía Abregú Fattore, Erika Abigail García Céspedes, Elias Fidel Coria Mamani y Luca Mariano

Contrabajos: Shania Olga Ailén Díaz, Ramiro Pizzarro y Jesús Adrián Camacho Rivadineira

Clarinete: Lucio Ceccoli Pastorino, Bianca Boglione Aliotta, Sofía Agustina Romero y Sofía Bueno Villalobos

Fagot: Andrés Méndez Mena

Flauta: Nicole Romero, Elias Josué García Madariaga y María Mobaied

Oboe: Anabella Alva Calla y Johan Alejandro Silva Arcila

Trombón: Leandro Mieres Leiva, Lautaro Quipildor y Ahsly Valecillos Herrera

Trompeta: Leonardo Boglione Aliotta y Franco Elías Elena

Trombón: Nicolás Wassiliu Hippe

Piano: Luka Giangualani

