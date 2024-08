El inversionista fallecido, Jeffrey Epstein condenado por haber liderado un red de trata de menores, guardó en su domicilio un sin fin de discos que contienen numerosos videos de chicas intimando con el ex presidente de EE.UU, Donald Trump y, de ser publicados, desatarían un nuevo escándalo sexual en el marco de las elecciones en Estados Unidos 2024.

El FBI tiene en su poder miles de elementos probatorios, que fueron fotografiados durante un operativo en la mansión del magnate financiero que tuvo lugar en 2019.

El proxeneta le había enviado a la ex redactora en jefe del The New York Post, Maureen Callahan, una serie de mails en 2016 sobre una de las principales víctimas, Sarah Ransome.

El magnate financiero, Jeffrey Epstein

Se afirma que cada uno de esos encuentros sexuales fueron filmados por Jeffrey Epstein y, según los trascendidos, cada una de las mujeres involucradas obtuvieron copias de esas cintas.

La damnificada, Sarah Ransome aseguró que “en esos mails se observa a Trump cuando tuvo sexo con ‘muchas chicas’, incluyendo a una amiga que no es nombrada”.

La Oficina Federal de Investigación (FBI) ahora está bajo presión para que se publiquen cientos de elementos de evidencia, que nunca fueron confiscados por las autoridades.

Donald Trump

En caso de que los hechos denunciados puedan ser corroborados, podría significar el fin de la campaña del candidato del Partido Republicano, Donald Trump, siendo él único representante elegido para la carrera electoral.

