Michelle Obama criticó a Donald Trump: "Tiene una visión limitada y estrecha del mundo"

Michelle Obama, una de las figuras más prominentes de la política norteamericana, se metió de lleno en la campaña por la presidencia de Estados Unidos. En una apasionada intervención en la Convención Nacional Demócrata en Chicago, la exprimera dama no solo reafirmó realzó la candidatura de Kamala Harris sino que también lanzó un contundente ataque contra su rival republicano, Donald Trump.

Michelle, la popular esposa del expresidente Barack Obama, fue una de las protagonistas de la segunda noche del mitín demócrata que consolidó a Harris como la sucesora de Joe Biden, luego de que se retirara de la campaña presidencial por motivos de salud.

Consciente de la imagen positiva que todavía conserva, Michelle Obama aprovechó su discurso para instar a la población a acudir a las urnas pero también para criticar abiertamente al expresidente republicano, que se presenta como un acérrimo detractor de la inmigración y de la política exterior demócrata.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Michelle Obama en la Convención Nacional Demócrata del pasado martes.

Qué dijo Michelle Obama sobre Trump

La ex primera dama no solo dijo que Trump tiene "una visión limitada" del mundo, sino que enfatizó las divisiones que, según ella, sembró en el país. "Su visión limitada y estrecha del mundo lo hizo sentirse amenazado por la existencia de dos personas trabajadoras, altamente educadas y exitosas que, además, resultaron ser negras", dijo, al referirse sobre cómo cree que Trump ve al matrimonio Obama, que gobernó Estados Unidos entre 2009 y 2017.

"¿Quién le va a decir que el trabajo que busca (NdR: la presidencia) puede ser uno de esos trabajos para negros?", dijo Michelle, refiriéndose a las polémicas declaraciones de Trump en las que sugería que los migrantes están robando empleos a los afroamericanos. La respuesta de los presentes fue inmediata, con un ensordecedor aplauso que resonó en el United Center, demostrando el impacto de sus palabras.

Elecciones en Estados Unidos: según una nueva encuesta, Kamala Harris aventaja a Donald Trump en el estado clave de Pensilvania

El discurso de Michelle Obama estuvo cargado de un llamado a la acción, un mensaje que dejó claro que "la esperanza" por sí sola, que en su momento llevó a su marido a la Casa Blanca en 2008, "no es suficiente" para enfrentar los desafíos políticos actuales.

"En noviembre, tenemos el poder de juntar nuestra esperanza con la acción", afirmó, subrayando que es crucial que los votantes se movilicen en las próximas elecciones.

En un tono decidido, instó a la audiencia a "actuar", convirtiendo esta consigna en el mantra de su intervención. Michelle Obama, conocida por su capacidad de oratoria y movilización, buscó activar los corazones de los ciudadanos, recordándoles que el futuro del país depende de su participación activa a través de ejercer su derecho al voto.

Además de su ataque a Trump, Michelle Obama pintó un panorama optimista, declarando que "la esperanza está de vuelta" en Estados Unidos, con un guiño a Kamala Harris, quien podría convertirse en la primera presidenta en la historia en las elecciones del 5 de noviembre.

"Algo maravillosamente mágico está en el aire (...) es el contagioso poder de la esperanza", expresó Michelle Obama, arrancando aplausos línea tras línea. Su discurso no solo se centró en criticar al exmandatario, sino también en revitalizar el espíritu de lucha de los demócratas, preparando el terreno para las batallas políticas que se avecinan.

Obama respaldó a Kamala Harris: "¡Sí, ella puede!"

Durante la noche del cónclave demócrata, el expresidente Barack Obama también dirigió unas palabras a la audiencia e instó a la unidad y al apoyo total a la candidatura de Kamala Harris a la presidencia. "Estados Unidos está listo para un nuevo capítulo", proclamó Obama, mientras la multitud lo vitoreaba en el United Center de Chicago.

"Estamos listos para la presidenta Kamala Harris. Y Kamala Harris está lista para el trabajo", agregó, adaptando su histórico eslogan que le valió la presidencia: de "Yes, we can" a "¡Sí, ella puede!".

Al igual que su esposa, Obama hizo un llamado a la unidad en un momento en que el país se encuentra profundamente polarizado, destacando que la elección de noviembre será crucial para restaurar los "lazos de afecto" que, según él, fueron erosionados durante los últimos años.

Barack Obama respaldó a Kamala Harris en la Convención Nacional Demócrata.

Las 20 promesas que Donald Trump aplicará si gana las elecciones en Estados Unidos

Intentando rivalizar con Trump, Obama advirtió sobre los peligros de las tácticas divisorias del expresidente. "Donald Trump quiere hacernos creer que este país está dividido sin esperanzas entre nosotros y ellos (...) Es uno de los más antiguos trucos en política", señaló.

La Convención Nacional Demócrata estuvo marcada por la nominación oficial de Kamala Harris. Con casi 5.000 delegados presentes y figuras destacadas del partido, el evento se convirtió en una poderosa demostración de unidad en la recta final hacia las elecciones, marcada por la reducción de la brecha en intención de voto entre los dos candidatos.

cd / ds