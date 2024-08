Analista en EEUU: Los mercados no están contentos ni con Trump ni con Kamala

Eduardo Alemán, especialista en la política de los Estados Unidos, analizó las eventuales repercusiones en Argentina de un triunfo republicano o demócrata: “Trump tiene alianzas muy endebles, no estoy tan seguro que un triunfo suyo sea necesariamente algo bueno para la Argentina”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). A su vez, destacó que Harris ha dado vuelta esas encuestas en tres de los estados que son cruciales pero “los mercados no están contentos con ninguno de los dos candidatos”.

Eduardo Alemán es profesor asociado del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Houston, se especializa en estudios de instituciones políticas.

Desde inicio de la semana se está llevando a cabo la Convención Demócrata en Chicago, donde el partido reconfirmó la candidatura de Kamala Harris.

Me quedaba reflexionando sobre el hecho de que van a participar de esta convención, como elementos que suman interés, voto, y afecto, distintos ex presidentes demócratas, como Obama y Clinton. ¿Dice algo de la relación de las presidentes con el partido diferente de los demócratas y los republicanos?

Bueno, creo que sí, es un momento especial en la campaña demócrata, por el gran cambio que ocurrió en las últimas semanas, con la irrupción de Kamala Harris, de una manera quizás no esperada por muchos. Entonces, hay un aspecto de de su nominación que de algún modo requiere dejar en claro que hay un interés masivo dentro del partido, dado que ella no compitió en elecciones internas, y por eso vimos el presidente Biden en la primera noche y a Barack Obama y a su esposa anoche

También vamos a ver a Bill Clinton hoy, y al mismo tiempo, a líderes sindicales, senadores y diputados que quieren presentar una imagen de partido unificado, de esperanza para el partido demócrata luego de la desilusión que hubo hace no mucho cuando el presidente Biden era el candidato y cuando los republicanos se veían casi imbatibles durante la última convención republicana.

¿Qué expectativa hay hoy de la posibilidad de triunfo de Kamala Harris? ¿Qué significaría eso en los mercados?

Bueno, primero es muy interesante ver cómo cambiaron las encuestas en tan poco tiempo. Como tú sabes bien, en los Estados Unidos la elección de presidente se basa en un colegio electoral, donde más o menos sabemos cómo va a votar la gran mayoría de los estados.

Entonces, básicamente la elección se determina en seis estados: Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, Arizona y quizás Nevada. Y esos eran seis estados en donde el presidente Trump tenía una ventaja de un mínimo de dos puntos a un máximo de siete puntos hasta no hace mucho. Y Harris ha dado vuelta esas encuestas en tres de los estados que son cruciales, especialmente Pennsylvania y Michigan, que son cruciales para el Partido Demócrata.

Entonces, ese ha sido un cambio fundamental y creo que los mercados están a la expectativa de lo que va a pasar pero no están muy contentos con ninguno de los dos candidatos. Históricamente uno podría decir que los republicanos tenían cierta ventaja en términos de las señales que le daban al mercado, pero un presidente Trump avanzando una política proteccionista, promoviendo tarifas para las importaciones aquí en los Estados Unidos, asusta a varios miembros de Wall Street y de otras industrias que piensan que esto podría traer un incremento en los precios y que quizás la inflación volvería a subirse.

Por el otro lado, compitiendo con este tipo de anuncios, la candidata Harris ha anunciado, de una manera quizás un poco indirecta, su intención de ir por aquellas empresas que suban demasiado los precios, y de algún modo dejando entrever quizás las posibilidades de controles de precios, algo que los mercados tampoco ven de una manera muy favorable.

¿Podrías traducirle a los argentinos qué puntos de contacto tienen con las categorías políticas argentinas lo que representa al partido republicano y el partido demócrata? ¿Y en este caso particularmente de la candidata Kamala Harris y Donald Trump?

Para empezar, la categoría peronismo es difícil traducirla a cualquier otro país. Me parece que es demasiado argentina y que no se ve en otros lugares, entonces es difícil asociar el peronismo con el partido demócrata. A grandes rasgos, uno podría decir que el partido demócrata se encuentra a la izquierda del centro y el partido republicano, a la derecha del centro. Entonces, si uno quiere desde ese punto de vista se podría decir que hay cierta similitud entre el partido republicano y Macri o Milei, pero me parece que es un poco diferente.

No hay un partido en Estados Unidos que esté a favor de una gran intervención estatal en la economía, entonces me parece que hay ciertas cosas que son bastante diferentes, más allá de las políticas específicas que avancen los candidatos en algunos puntos específicos, en general uno diría que ambos partidos son promercado, a favor de una economía de mercado pero con algunos matices.

Me parece que algunas de las diferencias más importantes, quizás algunas de ellas se vieron en la convención en los últimos días, tienen que ver con temas que uno llamaría culturales. Los demócratas están muy interesados en avanzar una política donde el aborto es legal, por ejemplo, y han puesto mucho énfasis en ese tema, y es un tema que les ha beneficiado electoralmente en las elecciones de medio término que hubo hace dos años.

Entonces ese es un tema muy importante. También lo que vimos en el primer día de la Convención Demócrata, es que todos los líderes sindicales estuvieron en la convención dándole su apoyo a Kamala Harris. Ahí quizás hay una similitud con Argentina, el movimiento sindical está con el partido demócrata.

Por otro lado, me parece que para ambos, y esto es una similitud importante específicamente con la última elección en Argentina, la inflación sigue siendo un tema esencial. Los números, claro, no se comparan para nada con Argentina, pero para norteamericanos y la vida que llevamos aquí, el 8% de inflación anual que tuvimos hace no mucho tiempo fue un shock.

Kamala Harris, la candidata demócrata, le dio un renovado aire al partido.

Además, los salarios recién ahora están creciendo a un nivel un poco mayor a inflación, pero quizás es un poco tarde para que el partido demócrata saque demasiado provecho de ese cambio, porque lo acabamos de ver a esto, y el problema de los precios, que aumentaron a una mayor magnitud que los salarios, sigue sintiéndose en el bolsillo de muchos norteamericanos.

Entonces la combinación de este tema de la inflación, la economía, junto a estos temas culturales, le han permitido al partido republicano sacar una ventaja dentro de lo que uno en Argentina quizás podría llamar la clase trabajadora, especialmente la clase trabajadora blanca de los Estados Unidos. Algo que quizás no lo hubiéramos esperado hace 10, 15, 20 años, ahora vemos que hay una lucha importante por ese tipo de electorado.

Una de las diferencias fundamentales entre los demócratas y los republicanos en la composición de sus votantes tiene que ver, por ejemplo, con la educación. La educación promedio del demócrata, por ejemplo, es haber ido a la universidad, y es una característica clara de los votantes de Harris, mientras que no lo es para el partido republicano.

Antes no era así, y quizás ahí vemos una diferencia relevante entre ese paralelo que decía de los republicanos y los demócratas, peronistas y lo que se considera la derecha de Argentina, que está mucho más corrida al centro que en otros países del mundo.

Los intereses estratégicos del vinculo Argentina-Estados Unidos

¿Cambiaría algo, para las aspiraciones de Javier Milei de obtener dinero fresco ya sea del Tesoro o del Fondo Monetario Internacional, que ganase Trump o que ganase Harris? ¿O la política internacional, de la misma forma que en otras áreas, no cambia si es republicano o demócrata el presidente?

Es una pregunta muy interesante. Hace poco, cuando estuve en Buenos Aires, para todo el mundo parece suponer que un triunfo de Trump va a ser algo que va a beneficiar a la Argentina en términos de acceso a créditos o una mejor relación con el Fondo Monetario. No estoy tan seguro.

Trump tiene alianzas muy endebles. No estoy tan seguro que un triunfo suyo sea necesariamente algo bueno para la Argentina, porque el interés de Trump y del partido republicano es bastante estrecho, y entre sus intereses fundamentales no se encuentra la Argentina, no es estratégicamente relevante para los Estados Unidos, económicamente.

Donald Trump y Javier Milei en la visita del presidente argentino a los EEUU.

Entonces, no creo que Trump beneficie automáticamente a la Argentina, y más allá de que quizás haya demostrado cierto afecto por Milei, especialmente luego del viaje del presidente argentino a los Estados Unidos, donde mostró su apoyo a los sectores conservadores de los Estados Unidos. Quizás haya generado cierta simpatía, pero no me parece que eso se traduciría inmediatamente en una mejor relación a nivel financiero.

Por el otro lado, está claro que no hay contactos o cercanía con la campaña de Harris o el actual presidente Biden, pero eso no significa que el día de mañana en el Fondo Monetario o otras instituciones internacionales, Estados Unidos vaya a ser más dura con la Argentina porque Milei es presidente.

Me parece que Estados Unidos va a mirar a sus intereses y su política estratégica respecto a otros países y verá en ese momento cómo es que se acomoda la situación con la Argentina y lo que serían los votos necesarios para influenciar ciertos préstamos que beneficien a la República Argentina.

