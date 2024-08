Carlos Ruckauf: "Por ahora, Trump tiene 120 congresales de ventaja"

Carlos Ruckauf asegura que existe una alianza política entre Cristina Kirchner y Martín Lousteau: “Seguramente va a ser su candidato a senador en la Ciudad de Buenos Aires y un posible candidato a presidente de una convergencia radical y kirchnerista en 2027", sostuvo. Además, el exvicepresidente aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), que Mauricio Macri y Javier Milei van a tener que encontrar un punto de convergencia: “Milei necesita una estructura parlamentaria permanente y Macri no tiene otro camino porque, aunque él quiera tener una independencia, su electorado no la tiene”.

Carlos Ruckauf fue vicepresidente de la Nación entre 1995 y 1999, diputado nacional desde 2003 al 2007, desde 1991 al 1993 y desde 1987 al 1989. También ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores entre 2002 y 2003. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1999 y 2002, ministro de Interior entre 1993 y 1995, embajador Argentino en Italia entre 1989 y 1991 y ministro de Trabajo del gobierno de Perón en 1975 y 1976.

¿Cómo analiza las elecciones en Estados Unidos?

Mientras Biden estaba como candidato, Trump tenía la batalla ganada, pero Kamala Harris es otra cosa. Es hábil y peleadora, aunque creo que eligió mal a Tim Walz como su vice porque es de un estado en el que los demócratas ganan siempre. Yo hubiera recomendado a Josh Shapiro que es muy prestigioso en Pensilvania.

En este momento, en los votos electorales, Trump está por encima. En voto popular están empatados. Hago esta diferencia porque hay que recordar aquel momento en el que Hillary Clinton se enfrentó a Donald Trump y sacó más votos, pero perdió en el colegio electoral porque en Estados Unidos cuando un candidato gana un estado, aunque sea por un voto, se lleva todos los delegados electorales.

La lectura tiene que ser estado por estado. Hay algunos que siempre son demócratas como New York, California o Connecticut y estados que siempre son republicanos como Texas. Yo veo que Kamala mejoró en dos de los estados que no tienen un partido confirmado, aunque suelen inclinarse por los demócratas. Trump sigue teniendo ventaja en Pensilvania, Arizona, Georgia y Florida. Tiene 120 congresales de ventaja si es que se hace el análisis estado por estado.

Los dos debates, tanto el de presidente, como el de vicepresidente, van a ser muy importantes. Kamala Harris va a tratarlo a Donald Trump como un delincuente imputado y ella va a estar parada en su antiguo rol de fiscal de California. Trump va a basar sus embates en que la considera una comunista. La realidad es que ella es del ala izquierda del partido demócrata, pero no tiene nada que ver con el comunismo.

Un debate importante que se va a tratar es el del conflicto entre Israel y Hamas que está muy candente en la juventud norteamericana ya que en las universidades norteamericanas hay un movimiento llamado Free Palestine. También estará presente el debate migratorio y Trump va a hacer eje en la poca actitud inteligente de la administración de Biden sobre Venezuela.

¿Qué puede pasar en la relación con nuestro país si Kamala Harris le arrebata la presidencia a Trump?

Yo creo que Estados Unidos siempre termina jugando de acuerdo a los alineamientos de los países en la nueva guerra fría del siglo XXI. Los dos países importantes en Latinoamérica, además de Argentina, son Brasil y Colombia que están alineados fuertemente con China y Rusia. Todos saben que Rusia es un problema, pero el rival de este siglo es China. Es la estructura del capitalismo de estado enfrentada a un capitalismo tradicional. China no es comunista, tiene un partido comunista muy fuerte, pero es un país de capitalismo de estado.

Argentina, con el encuadre que le dio Javier Milei a su política exterior, es tentador para cualquier administración. Obviamente, entre Trum y Milei ya hay una relación personal y eso es mucho, sobre todo en la búsqueda de un vínculo entre un país mediano con una superpotencia. El alineamiento de Argentina con Estados Unidos le va a favorecer, sobre todo, en los organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Elizabeth Peger: ¿Cómo analiza la compleja semana que tuvo Javier Milei y su vínculo con Mauricio Macri?

Milei y Macri tienen la necesidad de recorrer un camino común. En el caso de Javier Milei, necesita una estructura parlamentaria permanente, no se puede ir de alianza en alianza en cada tema. Mauricio Macri no tiene otro camino porque, aunque él quiera tener una independencia, su electorado no la tiene. Lo que creo que va a ocurrir es que, en algún momento, va a aparecer el rival. Por ahora, el oficialismo camina sólo por el escándalo de Fernández y su inconducta que salpica muchísimo a Unión por la Patria.

Cristina Kirchner nunca está dormida y quedó muy claro en la decisión de entregar la comisión de control de los organismos de inteligencia a un aliado como Martín Lousteau, y seguramente va a ser su candidato a senador en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que también imaginan a Martín Lousteau como un posible candidato a presidente de una convergencia radical y kirchnerista en 2027.

Esto recién se empieza a esbozar, pero cuando uno ve que en esa comisión quedan Lousteau, Moreau y Parrilli, está muy claro que Cristina está moviendo sus fichas. Recuerdo que, cuando faltaba un año para que terminara el gobierno de Macri, todos me decían que era "pan comido" la batalla entre Macri y Cristina, pero Cristina inventó a Alberto Fernández, creo que Lousteau es más sólido que Fernández y que es un candidato a tener en cuenta. Hoy, el Gobierno camina sólo, pero en ese caminar solo se desatan las internas de forma anticipada.

Alejandro Gomel: ¿Lo ve a Lousteau ocupando el lugar de Alberto Fernández? Sería una novedad porque también es el presidente de la UCR.

Yo creo que va a ser el candidato de Cristina en 2027. Es un presidente de la UCR que va para un lado, mientras que su partido va por otro en todos los temas. Recordemos que Lousteau no es radical. Él era la mano derecha de Felipe Solá y luego fue el ministro estrella de Cristina Fernández de Kirchner y que, cuando ella tenía que bajar el gasto, él le recomendó que no lo hiciera e impulsó la Ley 125 que implicaba un saqueo al sector agropecuario para tratar de mantener un gasto público exagerado. Tienen muchos puntos en común.

Elizabeth Peger: ¿No ve una alternativa diferente para el armado de la oposición?

No la veo hoy, pero estas cosas no se pueden analizar a largo plazo. En otros países en los cuales la política está más estructurada se puede analizar para dos o tres años. En Argentina, hay una especie de situación líquida y uno no sabe cómo se van a conformar los espacios. Claramente, Cristina es hábil y ya demostró que, cuando la dan por muerta, saca un conejo de la galera. El último conejo estaba en muy mal estado, pero este es distinto.

Claudio Mardones: ¿Macri y Milei pueden encontrar una articulación tras las discusiones de ayer?

Yo creo que tienen una relación personal muy buena. Al momento operativo, aparecen algunas dificultades porque Milei es un economista que dedica el 90% de su tiempo a tratar de sacar a Argentina del pozo, a bajar la inflación, lograr que no haya emisión monetaria espuria, tener un acuerdo para quitar el cepo y reactivar la economía. Él no le presta mucha atención a la política diaria, Mauricio Macri es un político y se maneja con un equipo muy sólido que tuvo dificultades para ejecutar la política económica. Van a tener que encontrar un punto de convergencia porque el destino los une.

