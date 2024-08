Kulfas: "el FMI no tiene ninguna intención de poner plata si hay cepo"

“Yo veo muy entusiasmado al mundo financiero, pero veo mucha preocupación en el mundo productivo. Hubo un ajuste muy fuerte, interanual hubo caídas del 30%, están mejor que en marzo, creo que hubo un piso, pero sigue todo muy caído. Creo que Milei todavía está gozando de los meses de acompañamiento inicial, aún tomando medidas duras. El mérito del presidente ha sido convencer a mucha gente que después de todo este padecimiento que está viviendo tendrá un premio y una mejora. Mi impresión es que esa mejora no va allegar”. La definición es del ex ministro de Producción de la gestión de Alberto Fernández, Matías Kulfas. El economista visitó Córdoba en el marco de una serie de encuentros con referentes del arco peronista local y con sectores del gremialismo. Sobre la coyuntura económica y política dialogó con PERFIL CORDOBA.

-¿No va a llegar esa mejora que vislumbra el oficialismo?

-No, porque el problema macroeconómico no se solucionó ni se soluciona, ellos tuvieron una mirada muy sesgada a lo fiscal, y lo que estamos viendo es que efectivamente arreglaron lo fiscal, pero Argentina es una economía bimonetaria, conviven las dos monedas, cuando vos ves que el Banco Central está con reservas netas negativas y todo lo que viene para adelante augura que esto no va a mejorar. Y en Argentina cuando faltan dólares hay una crisis. Es claro que así no se puede salir del cepo porque flotar sin reservas lleva un alto riesgo inflacionaria y la otra opción es devaluar, que, por supuesto en algún momento el gobierno va a tener que hacerlo, pero eso va a implicar un salto inflacionario y que se detenga la tenue recuperación que se había iniciado.

-¿Qué debería hacer el gobierno, entonces?

-El gobierno no resuelve el problema de tipo de cambio. Hubo una devaluación muy fuerte y aplicó el crawling peg del 2%. Cuando llegó el momento de revisar eso, en abril, no lo hicieron, el gobierno se entusiasmó con la baja de la inflación, aceleraron la baja de la inflación usando el dólar como ancla, pero sin dólares. Pensaron con fantasía que iban a llegar dólares. Ahí vemos la duda de qué hace Caputo en el ministerio de Economía, que es especialista en finanzas, pero no es macro ni fiscalista. El gobierno tenía una apuesta de recibir fuertes fondos del exterior, no llegó nada de eso. Y hoy estamos en proyección de reservas netas de menos de US$11.000 millones lo que significa que tendrían que estar utilizando los encajes bancarios. Tienen que devaluar sí o sí, no es que sea una tragedia, pero…

-¿No ves hoy otra salida que no sea una corrección fuerte del tipo de cambio?

-Me parece que es así, no digo que tenga que ser igual de fuerte que en diciembre, pero el país tiene atraso cambiario y se sigue atrasando el doble que la inflación. El programa del gobierno es fuertemente inconsistente en este punto y obliga a una corrección que cuánto mas tarde en hacerla más fuerte será. El ajuste fiscal que se hizo fue excesivo, sobredimensionado, no era necesario ajustar 5 puntos del PBI para financiar el déficit, con la mitad se arreglaba el problema. Creo que tiene que ver con sesgos dogmáticos.

-El mayor logro que puede mostrar el gobierno es la reducción de la inflación. Para muchos es licuación de ingresos y caída de actividad, ¿hay más que eso, hay alguna política que funcionó?

-Creo que no, creo que se cortó obra pública y se bajaron transferencias, son cosas muy nocivas. Ningún país del mundo puede prescindir de la obra pública, dejar al país sin obra pública es muy delicado y genera un montón de problemas económicos, de caída de actividad y de empleo. La inflación está bajando por esa combinación de factores. Y creo que llegó a un piso.

-¿De cuánto es la corrección del tipo de cambio que ves necesaria?

-El problema es que cuanto más pasa el tiempo peor es. Respecto de abril, que se decía que estaba en equilibrio ya hay un atraso del 17%. Cuanto más pasa el tiempo más se complica

-Hay pocos indicios para pensar que el FMI va a desembolsar los famosos 15 mil millones, en ese escenario, sacar el cepo hoy es una quimera, ¿una fantasía?

-Para mí sí, porque eliminar el cepo cambiario y dejar que flote la moneda sin reservas es un riesgo de espiral inflacionaria altísima. Distinto sería que lo saque por etapas, algo tenue empezó, ese podría ser un camino, mi impresión es que el FMI no tiene ninguna intención de poner plata con cepo, en todo caso después ayudaría a normalizar la macro y a que sea sostenible, con reglas de intervención cambiaria más transparentes. Recordemos que a Caputo lo echó del Banco Central el Fondo, esto puede ser lo que este trabajando un posible ingreso de fondos.

A manera de autocrítica del espacio, remarca que el peronismo tiene que renovarse y no es con el kirchnerismo, sino desde otro espacio.

“Y tenemos que dejar de lado los dogmatismos que dicen que estatizamos todo o privatizamos todo. No funciona el mundo así. Si hay necesidades de empresas públicas las tenes y tienen que estar equilibradas. Hay mercados que está bien desregularlos y hay otros que no y está mal pensar que está bien regularlo todo. Las buenas experiencias internacionales tienen un equilibrio, la ecuación que hay que encontrar es la de un Estado interviniendo para incentivar la inversión privada. Creo que el peronismo tiene que ir por ahí y creo que tiene la capacidad de hacerlo. Creo que no es un tema de nombres, sino de proyectos”, asegura.