Donald Trump ganó este martes 23 de enero en las primarias republicanas de New Hampshire, lo que allanó su camino en busca de la nominación del partido conservador. En los festejos se ausentó su esposa, Melania Trump, por lo que se especula que puede ser un intento de resguardarse y a su hijo menor de edad de los crecientes problemas legales del expresidente o que quizás podría haber una separación.

Las sospechas comenzaron luego de que se viera a la pareja viajando por separado después del funeral de la madre de Melania, fallecida el 9 de enero. Un video que circula en internet muestra a la exprimera dama subiendo a una camioneta negra con su equipo de seguridad, mientras Donald Trump espera antes de dirigirse a otro vehículo. Esto provocó especulaciones sobre su relación en internet, con comentarios como “autos separados" y otros sugiriendo que llevaban "vidas separadas".

Además, Donald y Melania Trump no celebraron en público su reciente 19º aniversario de bodas. Sin embargo, el exmandatario insistió en que su esposa será una parte clave de su campaña, en la que pretende la revancha contra Joe Biden. “Ella siempre desempeñó un papel importante”, desmintió Trump en una entrevista con Fox News.

Trump sobre Melania: "Siempre fue una persona en la que se puede confiar. Es muy inteligente, una persona muy compasiva"

“Siempre fue una persona en la que se puede confiar. Es muy inteligente, una persona muy compasiva y confiaría en ella para recibir consejos”, declaró Trump. "Creo que ella va a ser muy activa; al mismo tiempo, no quiero que mi familia sea demasiado activa porque hicieron un gran trabajo la última vez", añadió.

Grant Reeher, experto en Ciencia Política, dijo a The Mirror que es posible que Melania no quiera volver a ser el centro de atención debido a los problemas de su marido: “La familia estuvo muy involucrada en las dos últimas campañas para la presidencia, por lo que creo que podrían volver a involucrarse. A la distancia, parece que Melania se volvió menos entusiasmada con este papel a medida que aumentaban las controversias y los escándalos. Así que no sé qué tan involucrada querrá estar esta vez”.

Reeher también mencionó que Melania podría querer proteger a su único hijo, Barron, de 17 años, de demasiada atención de los medios. "Y puede que ella esté interesada en proteger a Barron para que no quede demasiado expuesto. Una vez que recurrís a tu familia, se convierten en presa fácil para los medios y la investigación de la oposición", analizó.

Sin embargo, el experto advirtió sobre el resto de la familia que “sus otros hijos (adultos) y suegros estaban muy interesados ​​en participar tanto en sus campañas como en su administración de la Casa Blanca, y no veo ninguna razón por la que no quisieran volver a hacerlo”.

¿Puede ganar Trump las elecciones?

Una encuesta reciente demuestra que aumenta la ventaja del expresidente Donald Trump sobre el actual mandatario, Joe Biden, entre los votantes independientes. Según el sondeo, el republicano obtendría 11 puntos más que su contrincante en este segmento electoral. La realización de este estudio se efectuó entre el martes y el miércoles de la semana pasada.

La encuestadora Messenger/Harris preguntó a los votantes registrados a quién elegirían ante el planteo de que estos dos candidatos son las únicas opciones posibles. En las circunstancias de esta polarización, una mayor parte de los encuestados, que no se encuentran afiliados ni se sienten representados por ningún partido, mostraron interés en la figura del político conservador.

En esta simulación, un 46% de los votantes eligió a Trump y Biden obtuvo el 35%. El 20% restante aseguró aún estar indeciso. Los encuestadores sostienen que existe la posibilidad de un margen de error de 3 puntos.

Trump quiere revancha frente a Biden desde su derrota electoral en noviembre de 2020, que nunca reconoció. Su determinación es tal que no lo detendrán los cuatro juicios penales y varias demandas civiles que pesan contra él.

"Todos van a votar de nuevo por mí. Biden es el peor presidente de la historia de este país", aseguró ayer, antes de que cerraran los colegios electorales en las primarias de New Hampshire. Tras su victoria frente a la republicana Nikki Haley, Trump dio un discurso de extrema derecha en contra de la inmigración y dijo que los demócratas son “estúpidos”, “deshonestos” y que “odian” a Estados Unidos.

