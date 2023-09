Mientras Trump sufre ante la justicia, Melania puso un negocio de adornos navideños

La ex primera dama estadounidense Melania Trump anunció el lanzamiento de una colección de adornos navideños que llevan su nombre y los colores de la bandera de EEUU, mientras su esposo, el expresidente Donald Trump, se enfrenta a la justicia acusado de cometer fraude financiero.

Melania, que brilla por su ausencia en la campaña electoral del magnate, anunció la nueva línea de adornos navideños en las redes sociales años después de decir que no le interesaban los adornos navideños: "¿A quién le importan las cosas y la decoración navideña?", dijo en 2018.

Donald Trump procesado: cómo lo acompañan Melania e Ivanka

"Me complace continuar la tradición de USA Memorabilia de celebrar la temporada con un rojo, blanco y Navidad azul. Este año, me encontré buscando inspiración en mi amor por nuestra gran nación. Que todos experimenten abundancia de paz y amor durante la temporada navideña", dijo la ex firts lady.

Melania Trump compartió un enlace a una tienda online donde se puede comprar la gama de adornos navideños denominada "Una Navidad roja, blanca y azul" por entre US$ 35 y US$ 45 y están coloreados en rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense.

El sitio web describe los productos: "Una colección navideña roja, blanca y azul incluye cinco adornos navideños de edición limitada con sus correspondientes objetos de colección digitales. La firma de la ex primera dama Melania Trump está incluida en cada adorno; y los adornos están hechos a mano con orgullo en los Estados Unidos".

Melania Trump y sus antecedentes como decoradora navideña

En 2018 la entonces primera dama decoró la Casa Blanca con árboles de Navidad de color rojo que bordeaban los pasillos. Más tarde, refiriéndose las críticas del público ante la decoración, dijo: "Sabes, ¿a quién le importan las cosas y la decoración navideña, pero tengo que hacerlo, verdad?".

Melania (que se casó con el empresario republicano en 2005 y es madre de su hijo Barron Trump, de 17 años) sigue adelante mientras su marido busca por todos los medios volver a la Presidencia en las elecciones de 2024. Pero su situación, pese a su popularidad, es crítica.

Melania Trump lejos de los escándalos de Donald

Esta semana, un juez de Nueva York declaró este martes a Trump y a dos de sus hijos, Donald Trump Jr y Eric Trump, vicepresidentes ejecutivos de la Trump Organization, responsables de "fraudes" financieros "continuados" al inflar el valor de propiedades y activos de la empresa familiar.

El fallo del juez Arthur Engoron es un revés para el expresidente a días del juicio civil por este caso, que se inicia el próximo lunes. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, acusó al multimillonario y a sus hijos de haber "inflado" su patrimonio para obtener préstamos bancarios ventajosos y reducir sus impuestos de 2011 a 2021.

Trump, favorito para la nominación del partido republicano a la presidencia en las elecciones de 2024, calificó el caso como una "cacería de brujas", llamando a la fiscal, negra y demócrata, "racista".

Trump, de 77 años, también enfrenta cargos federales por el manejo inadecuado de documentos secretos y cargos de conspiración por tratar de anular los resultados de las elecciones de 2020. Sobre él también pesan cargos estatales por presuntos pagos para comprar el silencio de una actriz porno en Nueva York, y por presiones a funcionarios para anular los resultados electorales a favor de Joe Biden en el estado de Georgia.

Quién es Melania Trump

Nació como Melanija Knavs en abril de 1970 en Eslovenia, entonces parte de Yugoslavia. Su madre trabajaba en la industria de la moda y su padre era vendedor de automóviles.

Estudió diseño y arquitectura antes de partir hacia Milán y París para iniciar su carrera como modelo. Eso la llevó a Estados Unidos en 1996, donde dos años después conoció a Trump. Ella dijo que convertirse en ciudadana estadounidense, en 2006, fue "el mayor privilegio en el planeta Tierra".

Desde que Trump dejara la Casa Blanca en medio del caos, Melania no es vista en público con él pese a que la exmodelo de mirada deslumbrante fuera una discreta fuente de apoyo para el líder republicano, generalmente fuera de cámara, cuando era presidente. En un libro hace unos años, la periodista de CNN Kate Bennett dijo que la primera dama es "mucho más poderosa e influyente con su esposo" de lo que el público sabe.

La principal fortaleza de Melania al lado de su iracundo marido fue su capacidad para proyectar calma y compasión, a diferencia de Trump, en temas candentes como el covid-19 y tensiones raciales.

