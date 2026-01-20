Donald Trump lanzará en Davos el Consejo de Paz y desafía el rol de la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará este jueves en Davos, Suiza, la ceremonia de firma del Consejo de Paz, un nuevo organismo internacional impulsado por Washington con el objetivo de supervisar la resolución de conflictos a nivel global.

El acto se realizará a las 10:30 de la mañana, hora local, en el marco del Foro Económico Mundial, y representa la segunda fase del plan estadounidense para Gaza, además de consolidar una estructura diplomática alternativa a las Naciones Unidas (ONU).

Según una invitación cuya autenticidad fue confirmada por un funcionario estadounidense citado por The Times of Israel, el Consejo de Paz aspira a convertirse en un referente internacional, aunque su lanzamiento ya genera incomodidad entre numerosos gobiernos que interpretan la iniciativa como un intento directo de desplazar a la ONU del centro del sistema multilateral.

Un giro respecto del mandato original aprobado por la ONU

La propuesta original del Consejo de Paz había sido aprobada en noviembre por el Consejo de Seguridad de la ONU con un mandato limitado de dos años, enfocado exclusivamente en la supervisión de la gestión de Gaza tras el conflicto.

Sin embargo, la carta enviada recientemente a líderes internacionales omite cualquier referencia específica a Gaza y contiene duras críticas al organismo multilateral, al sostener la necesidad de “alejarse de enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado”.

La invitación para integrar la Junta Directiva fue enviada el viernes pasado a decenas de jefes de Estado y de Gobierno. Hasta el momento, países como Albania, Australia, Bielorrusia, Canadá, Egipto, Alemania, India, Israel, Rusia y Turquía confirmaron haber recibido la misiva, aunque solo Argentina, Hungría, Marruecos y Vietnam anunciaron formalmente su intención de sumarse al panel, evidenciando el escepticismo que rodea a la iniciativa.

Tensiones con Israel por la Junta Ejecutiva de Gaza

Israel estará representado en Davos por su presidente, Isaac Herzog, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu decidió no asistir al evento. Netanyahu confirmó haber recibido la invitación para integrar la Junta Directiva, pero expresó fuertes críticas por la inclusión de Turquía y Qatar en el brazo operativo del organismo, denominado Junta Ejecutiva de Gaza.

El mandatario israelí manifestó su malestar en conversaciones directas con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, subrayando la oposición de Israel a la participación de ambos países.

Aunque posteriormente minimizó su influencia durante una intervención en la Knéset, la Junta Ejecutiva será responsable de la administración de Gaza tras el conflicto, lo que mantiene latente la tensión bilateral.

Críticas internacionales y una cláusula polémica

Otro de los puntos más controvertidos del Consejo de Paz es la exigencia de un pago de USD 1.000 millones para acceder a un asiento permanente tras un período inicial de tres años. Francia rechazó públicamente esta condición, y su canciller, Jean-Noel Barrot, afirmó que el estatuto del organismo excede el mandato aprobado por la ONU y resulta incompatible con los compromisos internacionales franceses.

Consultado por el rechazo francés, Trump respondió con ironía: “Bueno, nadie lo quiere porque dejará el cargo muy pronto”, una declaración que profundizó la polémica en torno a un organismo que, desde su nacimiento, ya divide a la comunidad internacional.

