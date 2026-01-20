María Corina Machado pidió priorizar la liberación de presos políticos en Venezuela

María Corina Machado pidió que la libertad de los presos políticos sea la máxima prioridad en Venezuela. La líder opositora, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, realizó el reclamo tras visitar la sede de la OEA en Washington.

Allí se reunió con el secretario general del organismo, Albert R. Ramdin. Durante su mensaje, Machado fue contundente y afirmó que no es posible hablar de una transición democrática mientras persista la represión. “La prioridad en este momento es la liberación de los presos políticos”, sostuvo.

“No hay transición con represión”

Machado subrayó que la transición política solo será viable con libertad plena y no aceptó liberaciones parciales ni condicionadas. Además, denunció que muchas personas excarceladas continúan bajo amenazas y vigilancia.“La libertad tiene que ser real”, enfatizó y explicó que hay presos que fueron liberados formalmente, pero siguen sin poder expresarse. También reclamó garantías para quienes permanecen ocultos o exiliados.

Por otra parte, la dirigente pidió que todos los venezolanos puedan regresar al país sin miedo y que puedan ejercer sus derechos civiles y políticos sin represalias.

Pedido para cerrar los centros de tortura

Machado reclamó el desmantelamiento completo del sistema represivo y pidió el cierre definitivo de todos los centros de tortura en Venezuela. Además, aseguró que el miedo sigue siendo la principal herramienta de control del gobierno. “Hay que desmontar la estructura represiva”, afirmó.

En ese mismo contexto, la líder opositora reclamó protección para los familiares de los presos políticos y exigió garantías para que nadie vuelva a ser encarcelado por expresar sus ideas.

Denuncia por manipulación en las liberaciones

Machado cuestionó los anuncios oficiales sobre liberaciones y denunció una manipulación deliberada de la información, asegurando que el régimen exagera las cifras y genera falsas expectativas.

“No es cierto que hayan liberado a la mayoría”, señaló y criticó la crueldad de anunciar excarcelaciones que luego no se concretan.

Además, eelató el sufrimiento de familiares que esperan durante días noticias de sus seres queridos y describió esa espera como una “tortura diaria”. Dijo haber hablado directamente con familiares de detenidos políticos.

Un llamado a la comunidad internacional

Ante la OEA, María Corina Machado pidió mayor presión internacional y solicitó que se siga denunciando la represión en Venezuela.

En ese mismo sentido, la dirigente insistió en que el mundo debe conocer la verdad. “La prioridad es desmontar el sistema represivo”, concluyó.

