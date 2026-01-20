“El gran interrogante es si la economía está funcionando a los 20 millones de trabajadores de Argentina”

El economista, Federico Vaccarezza, conversó con Canal E y analizó el rumbo del modelo económico y puso el foco en un crecimiento concentrado en pocos sectores, con fuertes riesgos sociales y productivos.

“La discusión no es si funciona o no funciona, porque funcionar funciona y crecer la economía está creciendo”, sostuvo Federico Vaccarezza en cuanto al programa económico. En ese sentido, señaló que, “cuando uno ve los indicadores macroeconómicos, también se están estabilizando, por lo menos parcialmente, en una situación muy compleja en materia inflacionaria”, y remarcó como dato positivo “la reducción del índice de inflación”.

Cuáles son los sectores que impulsan el crecimiento en Argentina

Sin embargo, advirtió que el problema central es distributivo. “El tema es si es justo o es injusto, porque los que van a impulsar, los que están impulsando el crecimiento, son el sector financiero y los sectores extractivistas primarios”, afirmó.

Vaccarezza planteó que el debate de fondo es el modelo de país. “Qué modelo de país queremos si queremos ir más allá de la economía, si queremos poner a la economía al servicio de las personas o que las personas sean un recurso más explotable”, explicó. En esa línea, subrayó: “Si le está funcionando la economía a los 20 millones de trabajadores que tiene la Argentina, ese es el gran interrogante”.

Al analizar los datos laborales, planteó: “De los 20 millones de trabajadores entre formales e informales, solamente un millón pagan ganancias”. Y agregó: “Solamente el 5% está pagando ganancias. Entonces eso nos está dando a nosotros un dato de cómo se redistribuye la riqueza en materia de trabajo”.

Las 2 velocidades dentro de la economía argentina

El entrevistado describió una economía a dos velocidades. “Hoy tenés 2 dinámicas, 2 velocidades dentro de la economía, una economía extractivista y financiera vinculada al sector externo que te funciona a una velocidad más dinámica y una economía vinculada a la producción y al consumo doméstico que te funciona a una velocidad más lenta”, explicó. Luego, manifestó que el desafío es “cómo hacés para hacer converger ambas velocidades logrando que el sector productivo y el sector comercial se integren”.

Según remarcó, esa integración requiere políticas públicas activas. “Para poder hacer eso tenés que tener políticas públicas, si vos realmente querés poner en marcha la producción y el consumo en la Argentina”, señaló. Y advirtió: “Es lo que está faltando y es lo que está reclamando gran parte del sector productivo”.