Limitaciones en el potencial productivo del agro ante la falta de lluvias: “Estamos para empezar a ver un techo”

El economista y especialista en agrocultivos, Ariel Tejera, pasó por Canal E y se refirió a que el sector agropecuario se encuentra marcado por la volatilidad climática y la atención permanente del mercado tanto de soja como maíz.

Ariel Tejera explicó que el punto de partida de la campaña fue favorable: “Veníamos de momentos de mucha lluvia, como hubo en las reservas hídricas, en casi todas las principales zonas productivas. Eso había estado generando mucho optimismo de cara a la campaña de soja y de maíz a la gruesa”. Sin embargo, ese escenario comenzó a cambiar en las últimas semanas.

Crece la sequía en algunas zonas del agro

Según detalló, “lamentablemente hemos transitado algunas semanas con muy poca lluvia, sobre todo en zona núcleo, que es una de las principales zonas productoras del país”, y agregó que, “la semana pasada, los milimetrajes que cayeron fueron bastante bajos”. Esta situación introdujo incertidumbre hacia adelante, especialmente en las regiones más sensibles.

En el caso del maíz, Tejera recordó que las estimaciones iniciales apuntaban a una campaña excepcional: “Las perspectivas, sobre todo para el maíz, eran de una campaña récord histórica, arriba de 62, 63 millones de toneladas”. No obstante, aclaró que el nuevo escenario climático empieza a marcar un límite: “Con este nuevo escenario, creo que ya estamos más bien para empezar a ver un techo”.

Disminuye la perspectiva de la producción agro

Incluso, remarcó que, “algunas instituciones ya han incluso recortado un poco la perspectiva de producción para zona núcleo, por ejemplo, la bolsa de comercio de Rosario”. Aún así, el balance sigue siendo positivo: “Ya tenemos una idea de que vamos a estar en una muy buena campaña, pero donde ya es poco probable que sigamos viendo revisiones al alza”.

El entrevistado subrayó que los próximos días serán decisivos, especialmente para la soja: “Teniendo en cuenta las perspectivas para los próximos 15 días, que van a ser también claves y, sobre todo, claves para la soja”. En ese sentido, advirtió que, “los pronósticos nos están indicando que no estaríamos recibiendo mayores precipitaciones, como decimos, sobre todo en el área central del país”.

Si bien algunas regiones lograron recomponer perfiles, comentó los focos de preocupación: “La zona núcleo, Rosario alrededores, este de Córdoba, alguna zona del río, algo del norte de Buenos Aires está un poco comprometido, mostrando algunas señales de sequía en algunos lotes”. Esto, explicó, comienza a limitar el potencial productivo.