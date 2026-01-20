El economista, Iván Cachanosky, conversó con Canal E y se refirió a la reciente estabilidad del dólar en Argentina, la cual abre interrogantes sobre su sostenibilidad en un contexto de baja demanda de pesos, vencimientos de deuda y un esquema de bandas cambiarias que se ajusta por inflación.

Sobre la calma del tipo de cambio, Iván Cachanosky señaló que, “se ve una tranquilidad bastante sorprendente, sobre todo porque diciembre a veces suele ser un mes medio complicado”. En ese sentido, advirtió que, “la demanda de pesos no se recuperó del todo”, lo que en condiciones normales debería presionar al alza al dólar. Sin embargo, explicó que, “estuvo bajando y está con calma”.

A qué se debe la estabilidad del dólar

Según desarrolló, esta estabilidad puede explicarse por factores puntuales: “Puede ser un poco algunos dólares que entraron porque hubo vencimientos, puede ser que se está liquidando algo de trigo”. Aún así, remarcó que, “esta caída de demanda de pesos empezó un poco a revertirse”, lo que podría sostener la estabilidad cambiaria si no aparecen sobresaltos.

Cachanosky subrayó el impacto del contexto político tras las elecciones: “Podría seguir el dólar con esta estabilidad, esta tranquilidad que le alcanzó después de las elecciones cuando se eliminó un ruido político que metía mucha incertidumbre hacia dónde se iba”.

Incertidumbre por lo que pueda ocurrir con el sistema de bandas

Sobre el funcionamiento del esquema de bandas, planteó: “Yo creo que, bueno, va a flotar”. Aunque advirtió que el punto clave es “cómo se va a comportar dentro de esa banda, si va a buscar el techo o no”.

El entrevistado explicó que existe una tensión entre la política monetaria y la cambiaria. Según indicó, el Banco Central “está, de alguna manera, teniendo una tasa de interés baja, mantiene una tasa de interés baja” porque “le interesa que el Tesoro pueda relovear deuda a tasa barata”. Esto genera un problema: “Hay un incentivo que pone en segundo plano la inflación y está priorizando el pago de deuda”.

Sobre el riesgo de devaluación, alertó que, “como no se recupera del todo la demanda de pesos, el tipo de cambio está más lejos del techo” y agregó que, “si la confianza no se recupera, el riesgo de devaluación es mayor”.