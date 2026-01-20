Crecen los reclamos en la zona del viaducto Ferrocarril Mitre: “Hay un gran caos de tráfico por estacionamiento y bocinazos”

Con el fin de analizar la transformación urbana generada por el viaducto del Ferrocarril Mitre en el barrio porteño de Belgrano, la cual continúa generando fuertes reclamos entre los vecinos, este medio se comunicó con el arquitecto y urbanista, Andrés Borthagaray.

“El proyecto se presentó con la idea de que se ordenaba el tránsito, se eliminaban los pasos a nivel, se mejoraba el servicio ferroviario, se hacía un parque lineal, se había presentado a los vecinos con unas determinadas características”, señaló Andrés Borthagaray. Sin embargo, advirtió que, “la realidad es que hoy en la práctica hay muchos reclamos”.

Problemas de tráfico en la zona

Entre los principales problemas, remarcó que, si bien se eliminaron los pasos a nivel, “hay un gran caos de tráfico por estacionamiento, bocinazos y por la demanda que generan los locales gastronómicos bajo las vías del ferrocarril”. A esto se suma una situación crítica vinculada al impacto ambiental sonoro: “Hay demandas por ruido a más de 80 decibeles según algunas mediciones a la noche, muy por encima de lo que autoriza la ley 1540 de ruido de la ciudad”.

Borthagaray también cuestionó uno de los argumentos centrales utilizados para justificar la obra desde el punto de vista ferroviario. “La justificación era la red express regional, que hoy es un proyecto que no está vigente”, afirmó, y agregó que el tramo intervenido “son unos poquitos kilómetros que no cambian tanto el recorrido”.

En ese sentido, sostuvo que existían alternativas menos disruptivas para resolver la problemática de los cruces ferroviarios. “Había alternativas más que lúdicas que se podían haber hecho para resolver los pasos a nivel con puentes o túneles puntuales”, indicó.

Aumentan los casos de gente que se muda de la zona

El impacto sobre la vida cotidiana de los vecinos es, según el entrevistado, uno de los aspectos más preocupantes del proceso. “La verdad es que hoy hay vecinos que se están mudando de barrio porque no toleran las condiciones que se están generando”, afirmó, y subrayó que se trata de una situación que “merecería una revisión urgente, tanto para control de lo que hay como para aprendizaje en futuras intervenciones”.

Sobre las causas de este desfasaje entre lo anunciado y lo ejecutado, consideró que, “tal vez la evaluación previa se pudo haber desarrollado con más profundidad”. También señaló que, “hay un tema ejecutado a través del auge de la empresa de autopistas que no necesariamente está especializada en temas ferroviarios”.