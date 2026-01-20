Cambios entre el Estado y los contribuyentes: “La Ley de Inocencia Fiscal no incluye un blanqueo”

El tributarista, Sebastián Mancuso, comentó en Canal E que la reciente Ley de Inocencia Fiscal introduce un cambio profundo en la relación entre el Estado y los contribuyentes en Argentina. También detalló los alcances de la norma, sus diferencias con un blanqueo, el impacto en el derecho penal tributario y las nuevas obligaciones formales.

“La Ley de Inocencia Fiscal no incluye un blanqueo, no es un blanqueo, pero lo que sí establece es una relación distinta entre el fisco y los contribuyentes”, afirmó Sebastián Mancuso. Según explicó, “a partir de ahora, en definitiva, cambia esa relación. Se considera, digamos, al contribuyente inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

En qué consiste la declaración jurada simplificada

Uno de los ejes centrales de la ley es la declaración jurada simplificada. En este contexto, destacó que se trata de “una herramienta que es muy positiva para los contribuyentes”, ya que permite “informar sus ingresos, pero sin necesidad de informar el patrimonio al inicio y el patrimonio al cierre y los consumos generados durante el año”.

En ese marco, Mancuso precisó que, “es una manera de hacer una declaración jurada más simplificada, donde el fisco, en principio, va a presumir y en la medida en que no haya una diferencia significativa de impuestos superior al 15% respecto al impuesto declarado, esa declaración jurada va a tener el beneficio de tener un efecto liberatorio del pago y tener una presunción de exactitud”.

Se estima una baja en la fiscalización

Esto implica que “el fisco no va a poder atacar esa declaración jurada”, y además “no va a haber una fiscalización tan alta respecto a lo que es el patrimonio al inicio y el patrimonio al cierre del contribuyente”. Incluso, remarcó que, “se elimina la presunción de incremento patrimonial no justificado”, un punto clave del régimen anterior.

La Ley de Inocencia Fiscal también redefine los parámetros del derecho penal tributario. El entrevistado explicó que, “lo que se hace básicamente es incrementar mucho los límites de punibilidad”.

Antes de la ley, recordó, “una evasión fiscal mayor a un millón y medio de pesos implicaba una denuncia penal”. Con la nueva normativa, “ese millón y medio de pesos se incrementa a 100 millones de pesos para lo que sería una evasión simple, y para una evasión agravada pasa de 15 millones de pesos a 1.000 millones de pesos”.