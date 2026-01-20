Rusia se mete en la disputa por Groenlandia y cuestiona el control de Dinamarca

Rusia se involucró en la creciente disputa internacional por Groenlandia. Lo hizo con duras críticas a Dinamarca y con un mensaje dirigido a la OTAN.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que la isla ártica no es “una parte natural” del reino danés y según el jefe de la diplomacia rusa, Groenlandia es el resultado de una conquista colonial. Además sostuvo que el debate sobre antiguos territorios coloniales se vuelve cada vez más grave.

Las declaraciones llegan en medio de una fuerte tensión entre Estados Unidos y Europa.

Trump insiste con controlar la isla

El conflicto se intensificó luego de que Donald Trump reiterara su intención de tomar el control total de Groenlandia. El territorio es autónomo, pero pertenece al Reino de Dinamarca. El mandatario estadounidense argumenta razones de seguridad nacional y global.

El fin de semana, Trump anunció aranceles contra países europeos que rechazan su plan y amenazó con un gravamen del 10% a productos enviados a Estados Unidos. La medida afectaría a aliados históricos como Alemania, Francia y el Reino Unido.

Lavrov habla de colonialismo y apunta a la OTAN

Durante una conferencia en Moscú, Lavrov fue contundente. “Groenlandia no era una parte natural de Noruega ni de Dinamarca”, sostuvo. Para Rusia, el tema debe resolverse dentro del marco de la OTAN.

Por otra parte, el canciller negó que Moscú tenga interés en controlar la isla y aseguró que Washington sabe que Rusia y China no tienen esos planes. También cuestionó la narrativa de amenaza utilizada por Trump.

El Kremlin y un mensaje provocador

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, fue más lejos. Afirmó que Trump “pasará a la historia mundial” si logra anexionar Groenlandia y calificó la situación como inquietante y cargada de desinformación.

Desde Moscú observan con satisfacción la división entre Estados Unidos y Europa, pero insisten en que no buscan intervenir directamente. La estrategia rusa parece ser política y diplomática.

Europa reacciona y la crisis escala

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió una respuesta firme y habló de una postura unida y proporcional ante las amenazas estadounidenses. Por su parte, Alemania y Francia calificaron la presión de Trump como un chantaje. Mientras que Emmanuel Macron propuso una cumbre del G7 en París y sugirió incluir a Dinamarca y otros actores clave.

La disputa por Groenlandia se convirtió en una de las crisis transatlánticas más graves de los últimos años. Y Rusia, sin involucrarse directamente, aprovecha la fractura entre sus rivales occidentales.

