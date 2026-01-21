Tras salir rumbo a Davos, el avión de Trump debió volver a Estados Unidos por un "problema menor"

El avión que trasladaba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se vio forzado a volver a una base aérea, informó la Casa Blanca el martes 20 de enero por la noche. El texto oficial explica: “Tras el despegue, la tripulación del AF1 identificó un problema eléctrico menor. Por precaución, el AF1 regresa a la Base Conjunta Andrews. El presidente y su equipo abordarán una aeronave diferente y continuarán rumbo a Suiza”.

El Air Force One aterrizó pasadas las 23 en Washington D.C. (1 de la madrugada del miércoles, en Argentina). Los periodistas que viajaban junto al mandatario republicano revelaron que las luces de la cabina se apagaron brevemente tras el despegue. Trump se dirige al Foro Económico Mundial de Davos, donde se espera que se enfrente a los líderes europeos por su intento de quedarse con Groenlandia.

Aviso de la Casa Blanca por el desperfecto del avión presidencial

Antes del Foro de Davos, nuevos ataques de Trump en redes sociales contra aliados europeos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Trump lleva mucho tiempo quejándose de los Air Force One, al tratarse de dos aeronaves Boeing 747-200B que comenzaron a prestar servicio en 1990, bajo el gobierno del presidente George H. W. Bush, es decir, hace más de 35 años.

En 2025, el mandatario republicano anunció que su administración estaba “evaluando alternativas” a Boeing, tras los retrasos de la fábrica para entregarle los dos nuevos 747-8 que había comprado.

En ese contexto, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aceptó en mayo del año pasado un Boeing 747 que el emirato de Qatar le ofreció a Trump para que lo usara como Air Force One. Este avión, valuado en aproximadamente 400 millones de dólares, provocó fuertes cuestionamientos, tanto a nivel constitucional como ético, además de preocupaciones de seguridad al tratarse de una aeronave donada por una potencia extranjera.

Mapa que muestra el breve recorrido del Air Force One

Trump asegura que los groenlandeses y la OTAN quedarán “encantados” con su plan

El presidente afirmó este martes que tanto la OTAN como los groenlandeses quedarán “encantados” con su plan para la isla europea antes de reunirse en el foro de Davos con “todas las partes” involucradas para discutir la crisis generada por sus pretensiones sobre el territorio que pertenece a Dinamarca.

Donald Trump se prepara para plantar la bandera de Estados Unidos en Groenlandia con IA

En una rueda de prensa que dio en la Casa Blanca, Trump aseguró: “Creo que llegaremos a un acuerdo que satisfaga tanto a la OTAN como a nosotros. Creo que va a suceder algo muy beneficioso para todos. Nadie ha hecho más por la OTAN que yo”. Cuando le preguntaron en qué consistirá su propuesta para comprar Groenlandia, se limitó a contestar: “Ya lo verán”.

HM/ML