El imperialismo de barón ladrón de Donald Trump

WASHINGTON, DC – La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos claramente ha envalentonado al presidente Donald Trump, quien posteriormente ha amenazado con desatar al ejército estadounidense sobre Cuba, Colombia y, hasta que retrocedió esta semana, Irán. De manera más ominosa, también ha planteado la posibilidad de apoderarse por la fuerza de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, un antiguo aliado de EE. UU. en la OTAN.

Si Trump actuara sobre Groenlandia, la alianza de la OTAN quedaría destrozada, socavando la seguridad de EE. UU. y la del Occidente en general. Peor aún, tal comportamiento normalizaría la depredación territorial por parte de las grandes potencias, haciendo más probable una acción china contra Taiwán y la expansión rusa en los países bálticos e incluso en Asia Central.

Aunque Trump enmarca la toma de Groenlandia como un imperativo de seguridad nacional, EE. UU. ya tiene un acuerdo de defensa con Dinamarca, mantiene presencia militar en la isla y disfruta de amplios derechos de base. Es difícil prever qué beneficios marginales, si los hay, podrían obtenerse de una ocupación ilegal.

Sin duda, no está claro si Trump realmente tiene la intención de actuar según esta retórica o si simplemente está fanfarroneando. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ha sugerido que la retórica de escalada de Trump es simplemente una táctica de negociación destinada a presionar a Dinamarca para que venda Groenlandia. Si es así, ha sido contraproducente de manera espectacular, provocando la indignación pública en Dinamarca y Groenlandia.

Aun así, nadie en Dinamarca ni en toda Europa debería confiarse. Ahora es el momento de fortalecer aún más las defensas de Groenlandia contra Rusia y China, socavando así la lógica declarada de Trump, y de garantizar la paz interna en la isla. Al mismo tiempo, Dinamarca y sus socios deberían acelerar el desarrollo de los recursos minerales y energéticos de la isla, mitigando los incentivos comerciales que parecen impulsar el interés de Trump en la anexión.

A estas alturas, el riesgo de fractura de la OTAN es demasiado grande para que los partidarios de la alianza en el Congreso de EE. UU. —tanto demócratas como republicanos— permanezcan en silencio. Un asalto impulsivo contra un aliado de larga data como Dinamarca sería catastrófico, llevando a Japón, Taiwán, Corea del Sur, Canadá y otros a considerar arreglos de seguridad alternativos que reduzcan su dependencia de un EE. UU. poco confiable.

Las amenazas de Trump también ponen en peligro las perspectivas económicas de Estados Unidos. Dinamarca y el resto de la Unión Europea son socios indispensables en cualquier estrategia de crecimiento realista de EE. UU. ante el ascenso de China. Los mercados de consumo de la UE, su base manufacturera, sus cadenas de suministro y sus ecosistemas de investigación son fundamentales para los avances en IA, computación cuántica, energía limpia y de fusión, y las ciencias de la vida. Alienar a Europa socavaría virtualmente todos los sectores de la economía estadounidense.

Más de mil millones de consumidores afluentes en América del Norte, Europa, Japón, Corea del Sur y otras partes de Asia —vinculados por una larga historia de asociaciones económicas exitosas, aunque a veces accidentadas— representan la base más sólida para la prosperidad a largo plazo. Si se añade a la India, que se ha ido acercando a EE. UU. y sus aliados como contrapeso a China, el resultado sería una alianza casi imbatible.

El imperialismo testarudo de Trump amenaza con incendiar ese futuro, y los republicanos que se le oponen, como el senador Mitch McConnell, deben unirse a los demócratas para alzar la voz. Deberían decir que Trump se equivoca al coaccionar a Dinamarca, y que si se apodera de Groenlandia, EE. UU. renunciará a ella una vez que Trump deje el cargo. Esto ataca la debilidad de la promesa de riquezas de Trump —tomará décadas obtener beneficios— y satisface una necesidad actual. Los aliados de EE. UU. ya están perdiendo la fe y, a menos que vean una oposición clara, asumirán que el silencio significa consentimiento a los arrebatos de tierras de Trump. Actuando bajo esa suposición, los aliados se cubrirán, profundizando los lazos con China y otras potencias emergentes para contrarrestar a una administración estadounidense cada vez más descarriada.

Si eso sucede, la próxima administración tendrá dificultades para restaurar la confianza. Incluso si los demócratas recuperan la Casa Blanca en 2028, los socios de EE. UU. seguirán preocupados por el posible regreso del trumpismo en 2032. Sin una posibilidad realista de reconstruir el orden multilateral, la próxima administración se verá obligada a operar desde los escombros que deje Trump.

El aventurerismo extranjero de Trump subraya su extralimitación, corrupción y disposición a acomodarse a regímenes cleptocráticos y autocráticos. Algunos pueden aconsejar paciencia, instando a un enfoque de "esperar y ver" para determinar si las maniobras de Trump producen beneficios estratégicos. Eso sería un error. La vacilación solo indica indecisión e invita a más daños. El momento actual exige un rechazo claro a los arrebatos de tierras imperialistas.

Las motivaciones comerciales también importan. Las iniciativas de política exterior de Trump a menudo se centran en crear oportunidades de negocios privados que lo benefician personalmente; su plan de usar fondos de los contribuyentes para subsidiar a las compañías petroleras en Venezuela es un ejemplo de ello. Los oponentes de Trump deberían enfatizar la perspectiva de futuras investigaciones en el Congreso, el escrutinio regulatorio, las sanciones y el procesamiento penal para aquellos tentados a participar en tales esquemas.

Los barones ladrones y el imperialismo van de la mano. Al intentar rehacer la política exterior de EE. UU. a su propia imagen, Trump está reviviendo un orden internacional definido por la fuerza bruta, en el que los países poderosos se apoderan de territorios para que sus líderes puedan enriquecerse.

Si bien ese enfoque sirve a los intereses personales de Trump, es una estrategia perdedora para EE. UU. Algunos republicanos pueden estar dispuestos a romper la OTAN, pero los líderes demócratas que esperan volver a gobernar deben hablar con claridad ahora o corren el riesgo de heredar un mundo en el que los cimientos de la prosperidad y la seguridad estadounidenses ya hayan sido dañados sin remedio.

(*) James C. O’Brien fue subsecretario de Estado de EE. UU. para Asuntos Europeos y Euroasiáticos durante la administración Biden.

