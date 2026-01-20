Ursula von der Leyen afirmó que la UE actuará de manera "firme, unida y proporcional" ante presiones de Trump por Groenlandia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la respuesta de la UE ante la ambiciosa posición del presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia será “firme, unida y proporcional” y que "el pueblo estadounidense no solo nuestro aliado, sino también nuestro amigo".

Durante una intervención pública en el Foro Económico de Davos (Suiza), donde también participaron otros líderes europeos y se pronunciaron sobre la escalada de tensiones con Trump en torno a la isla del Ártico perteneciente a Dinamarca, Ursula von der Leyen afirmó que, para la UE, "el pueblo estadounidense no solo nuestro aliado, sino también nuestro amigo"

"Sumirnos en una espiral descendente solo ayudará a los adversarios que ambos estamos determinados a mantener al margen del panorama estratégico. Así que nuestra respuesta será firme, unida y proporcional”, señaló la presidenta de la Comisión Europea.

Von der Leyen remarcó la necesidad de ser “estratégicos” en la forma de abordar esta cuestión y aseguró que Europa está “plenamente comprometida y comparte los objetivos de Estados Unidos” en materia de seguridad en el Ártico, que sólo puede lograrse “de forma conjunta”.

En ese sentido, y ante la amenaza de Trump de aplicar aranceles adicionales del 10% a los países europeos que hagan maniobras militares en Groenlandia, la presidenta de la Comisión Europea aseguró que es “un error, especialmente entre aliados de larga data”.

“La UE y Estados Unidos acordaron un pacto comercial el pasado mes de julio. Y tanto en política como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo. Cuando los amigos se dan la mano, debe significar algo”, señaló.

La presidenta de la Comisión Europea destacó el “impulso de inversión europea en Groenlandia” para apoyar a la economía e infraestructuras locales; por último, aseguró que el bloque comunitario trabajará “con Estados Unidos y con todos los socios en una seguridad ártica más amplia”. "La soberanía y la integridad de ese territorio no son negociables", agregó sobre el territorio danés.

“Esto redunda claramente en nuestro interés común, y aumentaremos nuestra inversión. En particular, creo que deberíamos utilizar el aumento del gasto en defensa para desarrollar una capacidad europea de rompehielos y otros equipos vitales para la seguridad del Ártico”, agregó.

Von der Leyen subrayó también la necesidad de que todos los “socios regionales” contribuyan a reforzar la seguridad común y dijo que Bruselas analizará cómo “fortalecer” asociaciones de seguridad con “el Reino Unido, Canadá, Noruega, Islandia y otros”.

“Europa debe acelerar su impulso hacia la independencia, desde la seguridad hasta la economía, desde la defensa hasta la democracia. El mundo ha cambiado de forma permanente. Y debemos cambiar con él”, indicó.

