Bessent llama a la calma en Europa por disputa de Trump sobre Groenlandia

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió calma en medio de una creciente grieta transatlántica por las ambiciones del presidente Donald Trump de tomar control de Groenlandia, al tiempo que instó a los aliados a respetar sus acuerdos comerciales y desestimó las sugerencias de que Europa respondería de forma contundente vendiendo bonos del Tesoro estadounidense.

“Confío en que los líderes no escalarán esto y en que se resolverá de una manera que termine en un muy buen punto”, dijo Bessent el martes durante una conferencia de prensa en Davos, donde asiste al Foro Económico Mundial.

Bessent comparó la conmoción por Groenlandia con lo que calificó como la “histeria” que siguió al anuncio de Trump, en abril del año pasado, de aranceles generalizados país por país, que provocaron una fuerte reacción política y de los mercados.

“Es el mismo tipo de histeria que escuchamos el 2 de abril”, dijo. “Hubo pánico. Y lo que estoy instando a todos aquí a hacer es sentarse, respirar hondo y dejar que las cosas sigan su curso”.

Aun así, la postura defensiva de Bessent puso de relieve la tormenta política que espera a Trump cuando se prevé que llegue a Davos el miércoles, tras su amenaza de imponer aranceles a aliados que se han opuesto a su intento de adquirir el territorio danés de Groenlandia. Trump dijo previamente el martes que se reunirá con varias partes para discutir el asunto.

La amenaza arancelaria provocó alarma entre los aliados europeos y comentarios del presidente francés Emmanuel Macron sobre la posibilidad de activar los instrumentos anticoerción de la Unión Europea para responder a Estados Unidos, aunque el canciller alemán Friedrich Merz moderó esa idea.

Consultado sobre reportes de que Europa podría vender bonos del Tesoro de Estados Unidos —una posible contramedida con impactos sísmicos en los mercados—, Bessent desestimó esa especulación como una “narrativa falsa”.

“Desafía toda lógica y no podría estar más en desacuerdo con eso”, dijo a los periodistas.

Los países europeos también poseen billones de dólares en bonos y acciones de Estados Unidos, algunos de ellos en manos de fondos del sector público. Eso ha alimentado la especulación de que podrían vender esos activos en respuesta a las renovadas amenazas arancelarias de Trump, lo que potencialmente elevaría los costos de endeudamiento y presionaría a la baja a las acciones, dada la dependencia de Estados Unidos del capital extranjero.

Pero la mayoría de los estrategas del mercado cree que hay una baja probabilidad de que los responsables de la política monetaria y otros responsables políticos lleguen tan lejos, dada su renuencia generalizada a confrontar a Trump desde su regreso al poder hace un año. Además, cualquier instrumentalización de las tenencias europeas de activos estadounidenses representaría una escalada severa. En la práctica, ampliaría una guerra comercial latente —que los inversionistas en gran medida ignoraron el año pasado— hacia un conflicto financiero que impactaría directamente a los mercados de capitales.

“Lo que el presidente Trump está planteando sobre Groenlandia es muy distinto de otros acuerdos comerciales, por lo que insto a todos los países a apegarse a sus acuerdos comerciales. Hemos llegado a ellos y brindan una gran certidumbre”, dijo Bessent.

Bessent también buscó reafirmar el compromiso de Estados Unidos con la OTAN, al afirmar que la membresía del país en el bloque de seguridad es “incuestionable”.

“Eso no significa que no podamos tener desacuerdos sobre el futuro de Groenlandia”, agregó.

GZ