Aguiar sobre la reforma laboral: "Sería una vergüenza que alguien termine aceptando que nos paguen nuestros salarios con paquetes de yerba"

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, consideró que “este proyecto legal de contrarreforma laboral se tiene que caer por completo” al tiempo que aseguró que “quieren que trabajemos más a cambio de menos dinero”.

Conflicto en Chaco por la quita del Fondo Estímulo Productivo: trabajadores públicos denuncian un recorte del 95%

Reforma laboral

Además se reunió con el jefe del gremio de Aceiteros, Daniel Yofra, y ambos coincidieron en que “hay un consenso creciente en la dirigencia sindical sobre que el paro y la movilización son las herramientas más eficaces para enfrentar la reforma laboral”.

“No podemos caer en la ingenuidad de pensar que modificando un par de artículos vamos a frenar un ataque sin precedentes a todos nuestros derechos. No nos podemos conformar con el mal menor”, insistió Aguiar.

“Este proyecto legal de contrarreforma laboral se tiene que caer completo. Fue redactado por los estudios jurídicos de las grandes patronales y su articulado puede traducirse en más precarización, más explotación para los trabajadores y más rentabilidad para las empresas”, agregó en declaraciones publicadas por ATE.

“Quieren que trabajemos más a cambio de menos dinero. Los perjuicios de esta iniciativa son generalizados sobre el sector público y todas las ramas del sector privado”, recalcó Aguiar.

Del encuentro también participó Matías Cremonte, abogado de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) y responsable de los equipos jurídicos de ambas entidades.

Sáenz se reunió con Santilli por la reforma laboral: “Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”

“Al Gobierno no le podemos creer nada”

“Al Gobierno no le podemos creer nada. Todas sus argumentaciones son falsas, sostienen que esta es una iniciativa destinada a crear empleo, pero la creación de empleo no depende de una ley, depende de la economía, y precisamente es la política económica del Gobierno la que ha destruido durante dos años los puestos de trabajo formales en la Argentina”, argumentó.

Por último expresó: “No podemos permitir que se afecte el derecho de huelga y que pretendan eliminar las asambleas. Sería una vergüenza que alguien termine aceptando que nos paguen nuestros salarios con paquetes de yerba o que tengamos que pedir permiso para realizar una asamblea. El único camino posible es la calle”, concluyó el dirigente gremial.