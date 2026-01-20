Misiones: bomberos controlaron incendios de malezas en Itaembé Guazú y Garupá

Bomberos controlaron un incendio de malezas de gran magnitud en un descampado del barrio 508 Viviendas de Itaembé Guazú.

Incendio

El foco ígneo, que se desató el lunes alrededor de las 17, afectó aproximadamente 20 hectáreas y demandó la intervención de efectivos de distintas divisiones de bomberos, quienes trabajaron con autobombas, cisternas, líneas de agua, mochilas forestales y elementos de zapa, logrando dejar la zona fuera de peligro.

No se registraron víctimas ni personas lesionadas, informó el Gobierno de Misiones.

Según las primeras pericias, el incendio se habría iniciado por la acción de tres menores que habrían utilizado encendedores, elementos que fueron secuestrados para las actuaciones correspondientes.

Otros incendios

Durante la noche el personal de bomberos debió intervenir en otros dos incendios de malezas: uno en un campo ubicado sobre avenida Del Té y calle Cedros, donde se vieron afectadas unas 2 hectáreas, y otro en el barrio Santa Helena de Garupá, donde el fuego alcanzó cerca de 6 hectáreas. En ambos casos, los focos fueron controlados en forma conjunta con otras divisiones, sin registrar personas lesionadas.

