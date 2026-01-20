Tres policías quedaron bajo investigación tras una pelea callejera filmada en Resistencia

Un episodio tan insólito como grave volvió a poner a la Policía del Chaco en el centro de la polémica. Tres efectivos de la Comisaría 14ª de Resistencia quedaron bajo investigación tras protagonizar una pelea a golpes con un joven en plena vía pública, un hecho que fue registrado en video por vecinos y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El violento cruce ocurrió durante el fin de semana en el barrio Villa Don Alberto y duró menos de un minuto. En las imágenes se observa a uno de los policías enfrentarse mano a mano con un joven apodado “Tito”, mientras otros uniformados permanecen a escasa distancia sin intervenir de inmediato para frenar la situación.

Un “mano a mano” que desató el escándalo

Según pudo reconstruirse, el enfrentamiento se habría originado tras la detención de un familiar del joven, lo que derivó en un cruce verbal que escaló hasta convertirse en una pelea física. El video muestra cómo el efectivo efectúa varios golpes en el rostro y el cuerpo del joven, hasta que finalmente la pelea es interrumpida.

Familiares y vecinos observan la escena a pocos metros, algunos de ellos gritando desesperadamente, mientras la situación se desarrolla como un improvisado “ring” en plena calle.

Sumario administrativo y causa judicial

Ante la difusión de las imágenes, el Órgano de Control Institucional (OCI) inició de oficio actuaciones administrativas y judiciales para determinar las responsabilidades de los efectivos involucrados.

El director de Asuntos Internos del OCI, comisario Hernán Carlos Martín, confirmó que la intervención se activó apenas el material comenzó a circular en redes sociales. “Tomamos conocimiento de la viralización y de inmediato solicitamos informes”, explicó.

Además, detalló que existen versiones contrapuestas sobre cómo se inició el hecho. Desde la Policía indicaron que el personal acudió a un desorden y fue recibido por una persona alterada, mientras que la madre del joven denunció que su hijo fue seguido por un patrullero y que los efectivos habrían iniciado los insultos antes de la pelea.

“Tenemos la versión policial, la denuncia de la madre y los fragmentos de los videos viralizados. Todo eso está siendo analizado”, precisó Martín en declaraciones a Radio Libertad.

Conducta “incompatible” con la función policial

Si bien aclaró que la investigación se encuentra en una etapa inicial, el comisario fue contundente en su primera evaluación: “En principio, lo que se ve en el video y lo denunciado dista mucho de cómo debe actuar un funcionario encargado de cumplir la ley”.

El efectivo que protagoniza la pelea ya fue notificado formalmente del inicio del sumario y tendrá la posibilidad de ejercer su defensa o abstenerse de declarar. Por el momento, no se dispusieron sanciones preventivas, una decisión que quedará supeditada al avance de la investigación y a las determinaciones de la Jefatura de Policía.

Desde la fuerza remarcaron que este tipo de conductas “no representan a la institución”, aunque el episodio volvió a encender el debate sobre el uso de la fuerza, los protocolos de intervención y el control interno dentro de la Policía del Chaco. La causa judicial avanza en paralelo y se aguardan peritajes, análisis de los registros originales del video y nuevas declaraciones para esclarecer un hecho que generó indignación social y fuerte repercusión pública.