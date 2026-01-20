Captación por redes y abuso a una menor de 13 años: detuvieron a un joven tras una investigación digital

Una investigación por un grave hecho de abuso sexual contra una menor de 13 años derivó en la detención de un joven de 28 años, luego de una serie de medidas impulsadas por la División Ciberdelitos contra la Niñez y Adolescencia, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 3.

El caso se activó a partir de la denuncia realizada por el padre de la adolescente, quien alertó que su hija se había ausentado del domicilio el 5 de enero y fue encontrada recién en la madrugada del día siguiente en una plaza pública, en evidente estado de desorientación. La menor presentaba mareos y síntomas compatibles con una posible intoxicación.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, la adolescente relató que fue interceptada por un hombre que utilizó fuerza física para reducirla, cubriéndole las vías respiratorias, lo que reforzó la hipótesis de un ataque planificado y la presunta utilización de una sustancia para anular su voluntad.

Horas después, el denunciante amplió la presentación ante la Justicia al detectar conversaciones sospechosas en la red social Facebook, mantenidas con al menos dos perfiles masculinos. En esos intercambios se evidenciaban indicios de una coordinación previa del encuentro y la eliminación intencional de mensajes, maniobra que los investigadores interpretaron como una estrategia de captación y encubrimiento.

Ante la gravedad de los hechos, se gestionó una solicitud de divulgación de emergencia ante la empresa Meta, lo que permitió acceder a información técnica clave, incluidos registros y metadatos. Ese cruce de datos posibilitó identificar un número telefónico asociado a los perfiles bajo investigación y avanzar en la identificación del sospechoso.

Con las pruebas reunidas, la fiscalía ordenó un allanamiento en una vivienda del barrio Santa Bárbara, en la localidad de Fontana. El procedimiento arrojó resultado positivo: se secuestraron dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes y siete cartuchos calibre 22, por lo que también se labró un acta por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

El joven fue notificado formalmente de su aprehensión en una causa caratulada como Supuesto Abuso Sexual y quedó a disposición de la Justicia. La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas procesales, especialmente en función del análisis de los dispositivos electrónicos incautados.