Alcoholemia récord en Corrientes: un conductor circulaba con 3,05 g/l en Paso de los Libres

Un control de rutina en el acceso a la provincia terminó con un hallazgo alarmante. La Subsecretaría de Seguridad Vial de Corrientes informó que, durante los operativos conjuntos realizados este fin de semana, se registró el nivel de alcoholemia positiva más elevado de la Argentina en lo que va del año.

El hecho tuvo lugar en el kilómetro 499 de la Ruta Nacional 14, en cercanías a la ciudad de Paso de los Libres. Allí, un conductor fue interceptado y, al someterse al test, arrojó un resultado de 3,05 g/l de alcohol en sangre.

"Es el índice más alto del país en este momento, una locura que una persona ande circulando con tanto alcohol", expresó el subsecretario de Seguridad Vial, Juan Manuel Saloj, en diálogo con Radio Dos.

El funcionario calificó la situación como una "cuestión cultural" y remarcó que el Estado no puede custodiar cada vehículo de forma individual si no hay responsabilidad ciudadana.

Documentación obligatoria para viajar

Ante el flujo turístico de la temporada, Saloj recordó cuáles son los documentos y elementos indispensables para circular por las rutas:

Cédula verde del vehículo.

Licencia de conducir con vigencia correspondiente.

Seguro y patente al día.

Matafuego cargado y en óptimas condiciones.

Respecto al uso de la tecnología, el funcionario aclaró que dentro del territorio nacional es válida la documentación digital de la aplicación Mi Argentina. No obstante, recomendó realizar una captura de pantalla (screen), ya que esta tiene una validez de 24 horas y permite sortear la falta de señal de internet en ciertos tramos de la ruta.

Exigencias para salir del país

Saloj hizo una advertencia especial para quienes planean cruzar las fronteras hacia países limítrofes como Brasil, Uruguay o Paraguay.

Explicó que la licencia digital del teléfono no sirve para circular fuera del país, ya que "no hay un convenio todavía entre la Argentina y los países vecinos". Por este motivo, se recomienda a los viajeros llevar siempre el carnet de conducir en formato físico (impreso).