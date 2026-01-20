Este viernes 23 se acredita el Refrigerio y el Gobierno descartó recortes

El Gobierno del Chaco confirmó que este viernes 23 de enero se acreditará el Refrigerio correspondiente a los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial, despejando así las dudas que se habían generado en los últimos días por versiones sobre una supuesta eliminación del beneficio.

La información fue brindada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, desde donde precisaron que el pago se realizará durante la tarde del viernes y estará disponible, como es habitual, a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco SA.

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, señaló que el cumplimiento del cronograma “representa una muestra de responsabilidad y compromiso con una administración ordenada”. Además, destacó que "la previsibilidad en los pagos es parte de una política de gestión que busca sostener la transparencia en el manejo de los recursos públicos".

En el mismo sentido, la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, salió a desmentir públicamente las versiones que indicaban la eliminación del Refrigerio y de otras bonificaciones. “Me tocó salir a aclarar una mentira”, afirmó, al explicar que la confusión se originó a partir de una circular interna del Ministerio de Hacienda.

Según detalló Meiriño, esa circular estuvo destinada exclusivamente a ordenar los procedimientos administrativos para el otorgamiento de nuevas bonificaciones, y no afecta en ningún caso los beneficios vigentes. “Las bonificaciones que se otorguen de aquí en adelante deben cumplir con todos los procedimientos administrativos necesarios”, explicó, con el objetivo de garantizar la factibilidad presupuestaria y resguardar tanto los derechos de los trabajadores como la responsabilidad fiscal del Estado.

“De nada sirve otorgar una bonificación si no existe factibilidad presupuestaria aprobada”, sostuvo la funcionaria, y remarcó que ningún agente estatal será perjudicado. En ese marco, fue contundente: “Este viernes se va a pagar el Refrigerio y todos los empleados van a seguir gozando de los beneficios que tengan a su favor, porque es un derecho adquirido”.

Por último, Meiriño confirmó que los funcionarios del Ejecutivo no percibieron el aguinaldo, cuyo pago fue prorrogado para marzo, como parte de una política de austeridad. “Los funcionarios somos los primeros que debemos dar el ejemplo y entender que no somos diferentes a ningún ciudadano”, concluyó.