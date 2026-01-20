Salvador Di Stefano: “Sin inversión no hay crecimiento ni baja de impuestos”

“El país se está ordenando y, por primera vez, tenemos un gobierno que nos da una cancha equilibrada”. La definición pertenece a Salvador Di Stefano, consultor en economía y negocios, y resume su mirada sobre el momento que atraviesa la Argentina. En diálogo con este medio, el analista destacó los avances del Gobierno de Javier Milei en materia fiscal y monetaria, aunque subrayó que la recuperación todavía enfrenta desafíos clave para consolidarse en el mediano plazo.

El cierre de 2025 dejó una serie de indicadores positivos: la menor inflación en ocho años, un segundo año consecutivo de crecimiento de la actividad, superávit fiscal, reducción de impuestos y retenciones, y un Presupuesto 2026 aprobado. Sin embargo, el riesgo país se mantiene en una zona de resistencia entre 550 y 600 puntos básicos, y diciembre marcó la mayor suba mensual del IPC desde abril.

Orden macro y credibilidad

Para Di Stefano, el principal activo del actual programa económico es la consistencia. “Argentina está ganando reputación gracias al superávit fiscal, la capitalización del Banco Central, la baja del stock de deuda y las tres anclas: fiscal, monetaria y cambiaria”, sostiene. Aun así, reconoce que el mercado sigue mirando el pasado: “La historia nos condena y las comparaciones con el fracaso del gradualismo de Mauricio Macri siguen pesando”.

En ese marco, proyecta una mejora gradual: si se mantiene el rumbo y hay reelección en 2027, el riesgo país podría bajar a 400 puntos básicos hacia fin de este año y, a futuro, estabilizarse cerca de 200 pb.

Reservas, el punto de fricción

Uno de los principales focos de desconfianza sigue siendo el nivel de reservas. Di Stefano relativiza ese factor y pone el acento en el resultado financiero: “Lo más importante es que los ingresos del Estado cubran gastos e intereses”. Sin embargo, admite que el mercado internacional prioriza ver dólares en el Banco Central, incluso si se compran contra emisión.

“El Gobierno tuvo que digerir los excesos heredados: pesos, pasivos, stocks y distorsiones acumuladas. Eso tuvo un costo en actividad, pero el resultado será un ordenamiento más sólido”, explica.

Dólares, oportunidades y sectores clave

El economista identifica un escenario internacional favorable y enumera cuatro eventos inéditos que podrían potenciar el ingreso de divisas: una cosecha récord, precios internacionales elevados de la carne, el avance de la infraestructura energética de Vaca Muerta y el desarrollo minero, cuyo impacto exportador se verá hacia 2029 o 2030. “Argentina tiene una oportunidad única si logra invertir, abrir mercados y agregar valor”, afirma, y destaca que la baja global del dólar podría jugar a favor de las exportaciones argentinas.

Para Di Stefano, la aprobación del Presupuesto es una señal necesaria pero insuficiente. “Hay que profundizar la desregulación, avanzar con una reforma laboral y una reforma tributaria”, plantea, y advierte sobre el rol de provincias y municipios, que —a su juicio— no muestran la misma vocación de bajar el gasto.

En ese punto, insiste en que la inversión es la llave: “Sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay mayor recaudación y sin eso no se pueden bajar impuestos”. El analista remarca que el Gobierno ya redujo el “impuesto inflacionario” y ahora espera una respuesta del sector privado.

Empleo, empresas y cambio cultural

Las expectativas para 2026 en materia de empleo son moderadas. Di Stefano no prevé un salto significativo del empleo formal y señala como obstáculo estructural la elevada informalidad. “El 85% del gasto público es social y la economía en negro supera el 50%. Hay una contradicción cultural que todavía no se discute lo suficiente”, sostiene.

En el plano empresario, anticipa un proceso de reconversión, con mayor uso del mercado de capitales, fusiones y adquisiciones, y menos dependencia del crédito barato. “Muchas empresas no necesitan un préstamo, necesitan un socio”, resume.