Canasta básica en Corrientes: una familia necesitó más de un millón de pesos para no ser pobre

El costo de vida en la provincia de Corrientes cerró el año con una fuerte presión sobre los bolsillos. Durante el mes de diciembre, una familia tipo de dos adultos y dos niños necesitó $1.058.098,03 para acceder a la Canasta Básica Total (CBT) y no caer por debajo de la línea de pobreza. Los datos se desprenden del reciente informe del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi).

Asimismo, el relevamiento —realizado en más de 300 comercios de localidades como Capital, Goya, Empedrado y Curuzú Cuatiá— determinó que ese mismo núcleo familiar precisó $470.265,79 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y evitar la indigencia.

Variación anual y el impacto en las góndolas

Al analizar el acumulado de 2025 (diciembre a diciembre), la suba de la canasta alimentaria alcanzó el 18,39%, lo que representa un gasto extra de $73.049 en comparación con el año anterior. Por su parte, la canasta total aumentó un 16,83% en doce meses.

El desglose por rubros muestra disparidades marcadas en los incrementos anuales:

Carnicería: 40,47%

Almacén: 11,00%

Verdulería: 2,91%

Diciembre: el mes de los aumentos en carne

Silvana Lagraña, directora del ISEPCi Corrientes, advirtió que diciembre fue uno de los meses con mayores incrementos del año, solo superado por febrero. "El rubro de la CBA con mayor incremento en el mes de diciembre fue el de carnicería, con un 6,34%", explicó.

Dentro de este rubro, algunos productos básicos para la mesa de los correntinos mostraron subas alarmantes: la nalga aumentó un 28,00%, el pescado un 22,22%, el hígado un 10,86% y la carnaza un 7,37%.

"La Canasta Básica Total continúa siendo alta, impactando negativamente en los hogares ya que su costo se sostiene por encima de los ingresos, que siguen perdiendo", sentenció Lagraña sobre la brecha entre los salarios y el costo de los servicios esenciales y alimentos.