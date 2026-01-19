Quiniela Poceada Correntina: un apostador de Empedrado ganó un pozo récord de $322 millones

La suerte sorprendió a la localidad de Empedrado durante el último fin de semana. Un apostador local logró acertar los cinco números de la Quiniela Poceada Correntina y se alzó con un premio histórico de $322.211.958.

La cifra representa el pozo más grande entregado por este juego y marca el primer gran hito del azar en la provincia en lo que va del 2026.

Desde Lotería Correntina confirmaron que el sorteo se realizó el pasado fin de semana y que el ticket ganador fue emitido en la Agencia N° 90 de la mencionada localidad.

La noticia generó una fuerte repercusión en la comunidad, que busca identificar al nuevo millonario en una ciudad donde el clima de fiesta ya se siente tras la millonaria adjudicación.

Los números de la fortuna

La combinación que permitió al apostador quedarse con el pozo récord estuvo integrada por los números 03-25-26-30-57. Según señalaron fuentes de la institución, el acumulado había alcanzado cifras sin precedentes, atrayendo a miles de jugadores de toda la provincia, aunque finalmente el premio mayor aterrizó en la "Perla del Paraná".

Este premio no solo destaca por el monto, sino por ser el primero de gran magnitud en el calendario de sorteos del año.