Buscan regular el uso de monopatines eléctricos en Corrientes: qué dice el proyecto

Ante el notable incremento de vehículos de movilidad personal en las calles de la ciudad de Corrientes, el Concejo Deliberante busca debatir un proyecto de ordenanza para regular la circulación de los monopatines eléctricos.

La iniciativa, impulsada por la edil Camila Roa, busca establecer un marco normativo que garantice la seguridad de los usuarios y la convivencia con peatones y automovilistas.

"La idea es poder ver qué se adapta a la sociedad correntina, a su uso y qué cosas son necesarias", explicó Roa. La concejal destacó que el monopatín es una tendencia que "se viene" y que permite la intermovilidad, facilitando trayectos cortos y la combinación con otros medios de transporte, como el colectivo, gracias a su diseño plegable.

Casco, velocidad y prohibiciones

El proyecto de regulación contempla puntos clave para la seguridad vial en el ejido urbano. Entre las principales medidas se encuentran:

Límite de velocidad: se propone un máximo de entre 25 y 30 km/h.

Edad mínima: los conductores deberán tener al menos 16 años.

Elementos de seguridad: uso obligatorio de casco y sistemas de luces para la circulación nocturna.

Un solo ocupante: Se prohíbe el traslado de pasajeros, ya que el peso adicional afecta la estabilidad del vehículo.

Respecto a las zonas permitidas, la normativa establece que los monopatines podrán transitar por calles y avenidas, pero quedará prohibida su circulación por rutas, autopistas y veredas. "Todo lo que sea para cuidar al usuario y también cuidar al peatón", subrayó la concejal a radio Continental Corrientes.

Turismo y estadísticas de accidentes

Además de la seguridad vial, Roa vincula esta tendencia con el turismo y el emprendedurismo. La edil mencionó como ejemplo ciudades de Brasil donde se alquilan estos dispositivos para recorrer zonas emblemáticas. "Podría combinarse el turismo con la juventud; sería ideal para recorrer áreas como la Costanera", señaló.

Actualmente, la concejal trabaja con legislación comparada de otras provincias y se encuentra en la búsqueda de estadísticas locales sobre la incidencia de estos vehículos en accidentes de tránsito. El objetivo es determinar si los siniestros involucran a peatones o si se producen por pérdida de estabilidad de los propios conductores para ajustar los requerimientos técnicos de la futura ordenanza.