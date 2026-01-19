Educación Técnica en Corrientes: la Provincia garantiza el presupuesto tras el recorte de Nación

A pesar del fuerte ajuste aplicado por la gestión de Javier Milei sobre el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, la ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, aseguró que el presupuesto para los establecimientos de la provincia está garantizado. La funcionaria buscó llevar tranquilidad a docentes y alumnos tras la eliminación por ley de esta partida en el Presupuesto 2026.

El fondo nacional, creado en 2005, ejecutó durante el último año $ 37 mil millones destinados a la compra de insumos, mantenimiento de equipos y funcionamiento de escuelas secundarias técnicas, institutos superiores y centros de formación profesional. A nivel país, la medida impacta sobre 3.868 instituciones a las que asisten más de 1,4 millones de alumnos, según datos del Ministerio de Capital Humano.

Garantías presupuestarias y proyectos locales

"En la provincia de Corrientes el presupuesto para la educación técnica está garantizado", sentenció la ministra Miño. Si bien la funcionaria reconoció que el recorte nacional afectará la operatividad, destacó que su cartera cuenta con un equipo de proyectos sólidos para mitigar el impacto y seguir fortaleciendo el sector.

Entre las prioridades de la gestión provincial, la ministra resaltó el relanzamiento de iniciativas clave. "Hay proyectos muy lindos, hay cosas que queremos retomar, tenemos una proyección para trabajar con las aulas técnicas móviles, que me parece que es fundamental", explicó la titular de la cartera educativa en diálogo con radio La Red.

Relación con el Consejo Federal

Respecto al vínculo con el Gobierno nacional en este nuevo escenario de desfinanciamiento, Miño precisó que mantiene contacto a través de la Mesa Federal de Educación. La semana pasada, la ministra mantuvo una reunión virtual con el secretario General del Consejo Federal de Educación, José Thomas.

"Tuvimos un intercambio interesante, algunas cuestiones que yo le fui planteando y en el mes de febrero seguramente vamos a tener una reunión con la Mesa Federal", adelantó la funcionaria. Con este esquema, Corrientes apuesta a sostener la formación profesional y técnica con recursos propios mientras se define el nuevo marco de relaciones con la Nación.