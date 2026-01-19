Juan Pablo Valdés calificó a la Fiesta del Chamamé como "un motor de desarrollo económico para todos los correntinos"

En el marco de la tercera luna chamamecera, y ante un nuevo gran marco de público en el Anfiteatro Cocomarola, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, resaltó este domingo las oportunidades que brinda la 35° Fiesta Nacional del Chamamé para el desarrollo económico local.

Empezó la Fiesta Nacional del Chamamé: anfiteatro colmado y la respuesta de Valdés a las críticas

El mandatario vinculó el evento con el corredor turístico provincial, que incluye el inicio de los carnavales en el interior y los futuros festivales tradicionales.

"El motor económico del turismo está en marcha y está generando muchos puestos de trabajo y oportunidades para los correntinos", expresó el mandatario ante la prensa. Valdés, quien regresó de recorrer localidades como Ituzaingó por el inicio de los carnavales.

Sostuvo que Corrientes es una de las pocas provincias con la capacidad de generar ingresos en múltiples puntos simultáneamente a través de su cultura e identidad.

Turismo y reactivación comercial

El gobernador instó a seguir posicionando la "magia" de la provincia, mencionando que "Corrientes no tiene nada que envidiar a otros lugares del país".

En esa línea, adelantó que la agenda continuará próximamente con la Fiesta del Auténtico Chamamé Tradicional en Mburucuyá, otro hito que tracciona ingresos mediante el flujo de visitantes.

Por su parte, el ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, coincidió en que las 10 noches de festival son una herramienta clave.

"Vemos cómo nuestra vida comercial y económica se activa: la capacidad hotelera tiende a ocuparse, el comercio incrementa sus ventas y los emprendedores tienen más espacios", detalló el funcionario, destacando la presencia de turistas de Entre Ríos, Misiones, Chaco y Buenos Aires.

Polémica en el interior del Chaco: un municipio cobra $47 mil a repartidores para permitir el ingreso y las entregas

La tercera noche en el Cocomarola

El tercer sapucay de esta edición volvió a colmar el predio capitalino. La grilla artística fue inaugurada por Cayo Fernández en su debut como recitador y cantor. Entre las actuaciones centrales de la velada se destacaron:

Cacho Espíndola

Gustavo Miqueri y Trébol de Ases

Paquito Aranda

Florencia De Pompert

César Frette Trío

La presencia internacional estuvo marcada por Raíces y Arpegios del Paraguay y el Ballet de Ñeembucú, mientras que los shows de Iván Ruiz y el grupo Tupá fueron los encargados de poner a bailar a la multitud en el cierre de la jornada dominical.