Histórico: dictan prisión preventiva en el primer caso de narcomenudeo por flagrancia en Corrientes

En un fallo sin precedentes para Corrientes, el Juez de Garantías de Feria, Gustavo René Buffil, dictó la prisión preventiva en el primer caso de narcomenudeo tramitado bajo el procedimiento de flagrancia. La resolución se dio en el marco de una audiencia inicial el pasado 15 de enero, tras un operativo iniciado apenas cinco días antes.

El caso tuvo su origen el pasado 10 de enero en cercanías a la localidad de Mariano I. Loza. Según el reporte judicial, un hombre que circulaba en motocicleta por la Ruta Provincial 24 intentó darse a la fuga al notar la presencia policial.

Tras una persecución de tres kilómetros, fue aprehendido luego de arrojar un paquete que contenía cocaína y marihuana fraccionadas en dosis pequeñas, presuntamente destinadas a la comercialización.

Conflicto de competencia y desfederalización

El caso quedó envuelto en una discusión técnica sobre la competencia material. Corrientes adhirió a la Ley de Desfederalización del Narcomenudeo (Ley 6725), pero su reglamentación establece que la vigencia plena para que la Provincia investigue estos delitos comenzará recién el 1° de febrero de 2026.

Ante esto, el doctor Buffil se había declarado incompetente inicialmente y remitió la causa a la Justicia Federal de Paso de los Libres. Sin embargo, la judicatura federal también rechazó el caso, planteando una "contienda negativa de competencia".

En cumplimiento del artículo 51 del Código Procesal Penal, el juez Buffil ratificó que la justicia local seguirá interviniendo de forma provisoria hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva quién debe juzgar el hecho.

Procedimiento acelerado

Durante la audiencia, el fiscal Adrián Aurelio Casarrubia solicitó la aplicación del procedimiento de flagrancia (art. 385 del CPP), argumentando la reiterancia delictiva y otros riesgos procesales para pedir la prisión preventiva.

Por su parte, la defensa, a cargo del doctor Alejandro Exequiel Gómez, se opuso al considerar que los plazos de este sistema son demasiado acotados.

Finalmente, el magistrado hizo lugar al pedido de la fiscalía y resolvió:

Tramitar la causa por procedimiento de flagrancia .

Imponer la prisión preventiva del imputado por un plazo de 15 días.

Fijar la audiencia de clausura para el próximo 30 de enero.

En esa fecha, la Oficina Judicial determinará si el fiscal presenta la acusación definitiva, solicita el sobreseimiento o si las partes acuerdan un juicio abreviado pleno, lo que podría derivar en una condena inmediata antes de que termine el mes.