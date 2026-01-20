Exministro de Macri advirtió por el superávit fiscal "sin holguras" de Milei

El exministro de Economía Hernán Lacunza consideró que "en la película 2024-25 las cuentas públicas mejoran sustantivamente en todas las formas de medición", aunque advirtió que "la foto de fin de 2025 y punto de partida hacia adelante muestra una situación fiscal sin holguras".

Análisis de Lacunza

El exfuncionario realizó el siguiente análisis en una publicación de la red social "X":

"1. El superávit financiero oficial es 0,2% del PBI (base caja).



2. Computando los intereses devengados y no pagados durante la vida del bono (capitalizables, ajuste por CER) trocaría en déficit de 4% del PBI.



3. Limpiando el efecto de inflación (intereses reales), el déficit bajaría a 1.2% del PBI.



4. El criterio “base caja” oficial no es una práctica novedosa ni irregular, siempre se registró así en las cuentas públicas argentinas. La diferencia ahora es más relevante porque el uso de instrumentos con intereses capitalizables se ha hecho más intensivo (Lecap, Boncap, duales, CER).



5. Por eso el resultado financiero oficial (+0,2% del PBI) ha venido convergiendo al primario (+1,4% del PBI, sin intereses), cuando en los últimos 10 años, la diferencia fue 2/2,5% del PBI (ahora solo 1,2%).



6. Los intereses de la deuda en dólares también son bajos (en 2025 apenas 3,26% anual del stock de deuda), por el bajo cupón de la reestructuración de 2020. Cuando se complete el reingreso al mercado voluntario de crédito internacional, los intereses serán mayores (por ejemplo, en la emisión local de diciembre, el rendimiento fue 9,26%; puede presumirse inferior en el futuro, pero no 3%)".

Conclusiones

Por último sacó la siguiente conclusión: "En la película 2024-25 las cuentas públicas mejoran sustantivamente en todas las formas de medición (con o sin intereses devengados, con o sin inflación); sin eso hablaríamos de otra cosa".

Aunque después lanzó una advertencia: "Pero la foto de fin de 2025 y punto de partida hacia adelante muestra una situación fiscal (con intereses devengados y corregido por inflación, línea verde) sin holguras (por ejemplo, para bajas más ambiciosas de impuestos) y con mayores exigencias de ahorro una vez que termine el proceso de normalización financiera".

Ante la consulta de un usuario si una tasa de crecimiento del PBI de 4% daría un poco más de soltura, Lacunza respondió: "Sí, darían algo de margen".