La causa por la quinta de Pilar vinculada a la AFA ahora la investiga el juez González Charvay

La Cámara Federal de San Martín resolvió este martes que la causa que busca determinar quiénes son los dueños de la quinta en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, que estaría ligada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tramite ante la justicia federal de Campana y no ante el juzgado en lo Penal Económico a cargo de Marcelo Aguinsky.

El fallo, firmado por el camarista Alberto Lugones, quien está al frente del tribunal durante este período de la feria judicial, valoró la cuestión jurisdiccional y remarcó que los hechos que se investigan tienen lugar en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar. El juez federal de Zárate-Campana Adrián González Charvay tiene juriscción además sobre los partidos de Pilar, Exaltación de la Cruz, Baradero y Escobar.

Lugones rechazó el argumento del juez Marcelo Aguinsky de que, por el tipo de delito, correspondía investigar a la justicia en lo Penal Económico. “No resulta atendible la circunstancia alegada en torno a la especificidad técnica del fuero penal económico, en desmedro del juzgado federal de esta circunscripción que -va de suyo- detenta similar potencial investigativo en el conocimiento y juzgamiento de conductas que, por su complejidad técnica y su impacto en el orden económico y financiero, requieren un abordaje jurisdiccional específico”, afirmó en la sentencia a la que accedió PERFIL.

El camarista, que es también consejero de la Magistratura, remarcó que la Corte Suprema de Justicia, a partir de la Ley 26.683, señala que la figura de lavado de dinero (que es la hipótesis que se investiga en esta causa) debe tratarse como un delito autónomo contra el sistema financiero nacional y no como un encubrimiento calificado en perjuicio de la administración pública.

Lugones recordó que los denunciantes indicaron que en la quinta de Villa Rosa habría “autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples” y que esto se habría comprado mediante la utilización de una sociedad comercial “como pantalla para bienes de terceros”.

El conflicto de competencia se inició a partir de un pedido de los dueños formales del predio y presuntos testaferros: Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte.

Aguinsky se negó a dejar de investigar en la causa con el argumento de que el núcleo de la investigación era la AFA, con sede en la calle Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ante la Inspección General de Justicia el 15 de noviembre de 2024, la AFA que dirige Claudio "Chiqui" Tapia inscribió registralmente su cambio de jurisdicción en la calle Mercedes N° 1366, en la localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires.

Derrotero judicial

La causa por la quinta en la localidad de Villa Rosa en primer lugar recayó en el juzgado de Daniel Rafecas. Luego, el magistrado declaró su incompetencia y, por orden del camarista Leopoldo Bruglia, pasó a tramitar en el fuero Penal Económico. Ahora, el expediente está en manos del juez González Charvay, quien en otra causa ayer le recordó al Gobierno que el 4 de febrero debe estar en plena vigencia la ley de emergencia en discapacidad.

El planteo de inhibitoria presentado por Pantano llegó a la Cámara Federal de San Martín los primeros días de enero, en plena feria judicial. Hasta el 15, estuvo de feria el camarista Juan Pablo Salas, presidente de la Sala I. Tras el sorteo, recayó en la Sala II, en la cual debía intervenir el juez Néstor Barral. Pero el magistrado amplió su licencia una semana y el caso quedó en manos de Lugones.

En la causa, Aguinsky había logrado determinar que los telepases de peaje de los vehículos se pagaban con una tarjeta corporativa de la AFA que estaba a nombre de Pantano, quien fue dirigente de la entidad.

