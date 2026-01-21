El Día Internacional del Abrazo se conmemora anualmente para recordar la importancia del contacto físico y el afecto en la construcción de sociedades más empáticas y saludables a nivel mundial. Ahora, su origen se encuentra en la década de 1980 en Estados Unidos, específicamente en la localidad de Clio, Michigan: Kevin Zaborney, un psicólogo preocupado por la falta de demostraciones de afecto en la sociedad estadounidense, instauró esta fecha en 1986.

Sin dudas, Zaborney observó que el periodo comprendido entre las festividades de fin de año y el Día de San Valentín solía ser una época de bajo ánimo y soledad. Su objetivo era incentivar a la población a ofrecer una muestra de apoyo y calidez humana a familiares y amigos en un momento del año donde los niveles de estrés suelen ser elevados.

Aunque, con el paso de las décadas, la celebración trascendió las fronteras norteamericanas gracias a su inclusión en los calendarios de eventos internacionales y la difusión de organizaciones de salud mental.

El día elegido, el 21 de enero, se sitúa en el invierno del hemisferio norte, donde el frío suelen impactar en el bienestar.

Ciencia y bienestar tras el contacto humano

En una perspectiva científica, sirve para divulgar los beneficios biológicos que el contacto físico genera en el organismo. Algunas investigaciones en neurociencia sostienen que un abrazo prolongado estimula la producción de oxitocina, conocida como la "hormona del amor" o del bienestar. Este proceso químico ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona responsable del estrés, y favorece la regulación de la presión arterial.

Sumado a eso, en Argentina, la conmemoración ha ganado visibilidad a través de campañas de concientización en espacios públicos y centros de salud. A diferencia de otras efemérides comerciales, el Día Internacional del Abrazo se centra en la gratuidad del gesto y su capacidad para romper barreras sociales. En ciudades como Buenos Aires o Córdoba, es común ver grupos que promueven la iniciativa "Abrazos Gratis", buscando generar momentos de conexión.

A pesar de los desafíos que supuso el distanciamiento social en años recientes, la celebración se ha redefinido para valorar aún más la presencia física. El impacto de la falta de contacto físico durante la crisis sanitaria global puso de manifiesto que el abrazo es una necesidad biológica fundamental. Hoy en día, la efeméride se vive con un renovado sentido de gratitud, enfatizando que el contacto humano es irremplazable por la tecnología.