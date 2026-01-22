ARCA denunció nuevamente a la AFA: solicita que se investiguen facturas apócrifas por más de 375 millones de pesos

Por la supuesta comisión de un delito relacionado al uso de facturas apócrifas y la salida no documentada de dinero, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que encabeza Andrés Vázquez, presentó este jueves 22 de enero una denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según Infobae, todo comenzó cuando el ARCA encontró que en la AFA se habían realizado diferentes movimientos de efectivo sin contar con los documentos necesarios para respaldarlos, acciones que podrían estar pensadas deliberadamente para impedir que se conociera el destino final de los fondos y así evitar que se los controlara.

Las claves de las causas contra la dirigencia de la AFA

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El organismo que encabeza Vázquez hizo llegar las pruebas a la Justicia. De acuerdo a los cálculos oficiales, esta maniobra habría generado una evasión fiscal que superaría los 375 millones de pesos, aunque el monto definitivo podría ser todavía mayor.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ya había denunciado a la AFA por una presunta evasión previsional y tributaria por una cantidad que sería superior a los 19 mil millones de pesos.

ARCA

Cómo empezó la investigación

La Justicia Federal está a cargo de este expediente que arrancó tras una fiscalización que realizó el ARCA sobre el organismo que lidera “Chiqui” Tapia entre marzo de 2023 y junio de 2025. Esta investigación nació por inconsistencias encontradas en la facturación que enviaba la AFA. De esta forma, se hallaron pagos realizados a proveedores que forman parte de la base de contribuyentes no confiables, el registro oficial donde se colocan a las empresas y personas que tienen graves incumplimientos fiscales.

Según fuentes judiciales que hablaron con el citado medio, la investigación fue exhaustiva porque, además de chequear los comprobantes, se realizaron inspecciones de forma presencial, chequeos de domicilio y se solicitó información a diversos organismos financieros. Como resultado de todos estos procedimientos, pudo encontrarse un esquema repetido: compañías que entregaban facturas por cifras altísimas, pero no tenían infraestructura, personal ni antecedentes en el área donde decían trabajar.

"Chiqui" Tapia

Luego de la primera fiscalización, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero emitió dos resoluciones administrativas para realizar ajustes fiscales por Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas e IVA que fueron notificadas, a inicios de 2026, a la AFA, informándole los plazos que tenía para hacer su descargo.

De acuerdo al expediente, el organismo que encabeza Tapia no aceptó estas liquidaciones y rechazó los ajustes exigidos. Por ese motivo, ARCA decidió que era hora de realizar un procedimiento determinativo de oficio, una herramienta que le permite hacer un chequeo más a fondo cuando el contribuyente se niega a aceptar la decisión fiscal. Además, comenzó otra investigación luego de nuevos cruces de información que encontraron más facturas observadas que habían sido generadas por proveedores diferentes a los que, en un comienzo, fueron fiscalizados.

Causa AFA: la Justicia aceptó como querellante a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero

La denuncia principal se basa en la figura de "salidas no documentadas", que se encuentra en la Ley de Impuesto a las Ganancias. Fuentes judiciales le dijeron al medio antes citado que esta categoría se usa cuando los pagos que hace una persona no están basados en operaciones reales, aunque existan facturas. Los informes explican que la generación de un comprobante no es suficiente para probar la deducción del gasto si no se prueba, además, que realmente se realizó el servicio por el que se pagó, la razonabilidad económica detrás de la acción comercial, y la capacidad del proveedor de cumplir la tarea por la que, supuestamente, cobró.

Teniendo en cuenta estos factores, ARCA estableció que los pagos realizados por la AFA a las compañías que se encuentran bajo investigación no pueden aceptarse como gastos deducibles, por ese motivo decidió aplicar el ajuste fiscal.

El organismo también señaló que no se trata de un hecho único ni fallas específicas, sino un patrón que se repitió a lo largo del tiempo, lo que confirmaría la teoría de una acción pensada para reducir considerablemente el pago de impuestos usando facturas que no contaban con el respaldo exigido.

Por todos estos motivos, ARCA informó al juez que interviene en la causa, dándole las pruebas obtenidas, y solicitando permiso para hacer nuevos pedidos de información. En este momento, la causa se encuentra en etapa de instrucción.

HM/DCQ